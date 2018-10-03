إعلان محكمة لاهاي الدولية صلاحيتها في متابعة الشكوي الايرانية ضد واشنطن

طهران/3تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – أعلن قضاة محكمة لاهاي الدولية اليوم الأربعاء عن صلاحية هذه المحكمة في متابعة الشكوي التي رفعتها ايران ضد الولايات المتحدة بسبب انتهاكها معاهدة المودة والعلاقات الإقتصادية والقوانين القنصلية التي أبرمها البلدان عام 1955.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد أعلن في 25 يوليو هذا العام عن رفع ايران شكوي الي محكمة لاهاي ضد الولايات المتحدة بسبب انتهاكها معاهدة المودة والعلاقات الإقتصادية والقوانين القنصلية التي أبرمها البلدان عام 1955 والمطالبة بحقوق ايران.
وإثر ذلك قامت محكمة لاهاي الدولية في 24 يوليو بتوجيه رسالة الي وزير الخارجية الامريكي مايك بمبيو حذّرت فيها حكومة واشنطن من القيام بأية إجراء جديد ينتهك هذه المعاهدة.
وكان السفير الايراني لدي هولندا قد قال في مقابلة إعلامية: إذا أصدرت المحكمة حكماً لصالح ايران سيتكفل مجلس الامن التابع للامم المتحدة مسؤولية تنفيذه ومن شأن هذا المجلس إرغام واشنطن علي تطبيق مفاد الحكم إلّا إذا قامت الولايات المتحدة بتوظيف حق النقض الدولي الفيتو.
وأضاف السفير الايراني بأنّ ايران حينئذ ستقوم بتعبئة الرأي العام لرفع مستوي الضغط علي هذا البلد.
وتنص معاهدة المودة المبرمة بين البلدين عام 1955 علي لجوء البلدين الي محكمة لاهاي الدولية عند عدم نجاحهما في تسوية القضايا العالقة الواردة في نطاق المعاهدة عبر الطرق الدبلوماسية.
ومازالت هذه المعاهدة سارية المفعول رغم قطع البلدين العلاقات السياسية بينهما وذلك لأنّ كل منهما لم يعلن رسمياً انسحابه من المعاهدة.
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معاهدة المودة

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إعلان محكمة لاهاي الدولية صلاحيتها في متابعة الشكوي الايرانية ضد واشنطن

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