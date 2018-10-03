الحجم التجاري بين ايران وتركيا يبلغ 5.2 مليار دولار

واضاف 'عليرضا جعفربيكلو' في تصريح لمراسل ارنا اليوم الاربعاء ان 3.8 مليارات دولار هو حجم الصادرات الايرانية لتركيا و 1.4 مليارات دولار الصادرات التركية لايران مبينا ان الحجم المنشود والذي عينه رؤساء البلدين وهو الوصول الي 30 مليار دولار سنويا.

وقال المستشار الاقتصادي ان الصادرات الايرانية غير النفطية لتركيا خلال الفترة المذكورة شملت المحاصيل الزراعية منها الفواكه المجففة والتمور والفستق والجوز حيث بلغت خلال الاشهر الاربعة الاولي من العام الحالي 58 مليون دولار بزنة 97 الف طن وبلغ استيرادها للمحاصيل الزراعية من تركيا خلال الفترة ذاتها 112 مليون دولار .

يذكر انه بلغ المستوي التجاري بين ايران وتركيا في العام الماضي 11 مليار دولار ويتطلع البلدان لرفعه ليبلغ 30 مليار دولار سنويا.

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