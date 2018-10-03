استثمار253 مليار دولار حصيلة نصف قرن من التعاون الياباني مع إيران

وأضاف يوكيهارو كوباياشي في حديث مع مراسل إرنا اليوم الأربعاء، إن الحكومة اليابانية تعمل مع الدول النامية، بما في ذلك إيران، من خلال المساعدة الإنمائية (ODA) ، لجعل إيران أكثر نشاطًا للمساهمة في السلام والاستقرار والازدهار في المجتمع الدولي.

وصرح : بما إن اليابان تستفيد من النفط وموارد الطاقة الإيرانية، فانها تسعي الي تطوير البنية التحتية النفطية والتقنيات الهندسية في ايران.

كوباياشي، الذي عين رئيسا لمكتب جايكا في طهران منذ أبريل 2017 ، قال لمراسل ارنا، إن العلاقات الثنائية بين إيران واليابان لها خلفية تاريخية، ولدي إيران اليوم دور مهم كمورد للنفط في الاقتصاد الياباني.

ونظراً للعلاقات الثنائية القوية بين إيران واليابان، فقد اتخذ البلدان خطوات لتعميق تعاونهما، حيث لعبت جايكا، ككيان حكومي في اليابان، دوراً مهماً في التنمية الوطنية الإيرانية.

وقال إنه من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية في إيران، ركزت جايكا جهودها علي خلق الوظائف، والحد من مخاطر الأزمات وإدارة الموارد المائية.

وأضاف كوباياشي: في إطار التنمية المستدامة، تعزز الوكالة تعاونها في مجالات إدارة الموارد الطبيعية، وإدارة التلوث البيئي والإدارة العالمية لحراره الارض.

وصرح، أنه من أجل توسيع التعاون الإقليمي، نظمت جايكا، بمشاركة إيران، العديد من الدورات التدريبية للبلدان المجاورة.

وفي الوقت نفسه، قال رئيس مكتب وكالة اليابان للتعاون الدولي (JICA) : ستواصل الوكالة ايضا دعم تطوير التعاون الثنائي في القطاع الخاص، حيث تستخدم كامل إمكاناتها لعودة الشركات اليابانية إلي سوق العمل الإيراني .

واشار الي أبرز أولويات JICA في إيران، منها حماية البيئة وخلق فرص العمل وإعادة بناء سلسلة من المرافق الأساسية، وذكر أن أولويات JICA تتم بناء علي طلب الحكومة الإيرانية، ولكنها ستركز بشكل أساسي علي هذه القضايا الثلاث.

كما أعلن رئيس مكتب جايكا في طهران، تعاون الوكالة مع جامعتي طهران وتبريز قائلاً: أنشطة جايكا ليست مرتبطة مباشرة بالجامعات، ولكنها تعمل مع جميع الجامعات من خلال التواصل مع الحكومات.

وكالة اليابان للتعاون الدولي المعروفة اختصارا باسم جايكا (JICA) هي منظمة حكومية مستقلة تقوم بتنسيق المساعدة الرسمية للتطوير (ODA) لحكومة اليابان. وتختص بمساعدة النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول النامية، وتعزيز التعاون الدولي.

تأسست المنظمة الحالية في 1 أكتوبر 2003 كمنظمة حكومية مستقلة بينما كانت قبل ذلك تابعة لوزارة الخارجية اليابانية. لدي منظمة الجايكا شبكة تتكون من 97 مكتبًا في الخارج، ومشاريع في أكثر من 150 دولة حول العالم بميزانية سنوية تصل إلي 1 ترليون ين ياباني، يترأسها حالياً تاناكا أكيهيكو.

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