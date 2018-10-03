النواب يعارضون فصل ثلاث وزارات

وأضافت معصومة أقابور في حديث مع مراسل ارنا، إن البرلمان ناقش في جلسة غير علنية اليوم الأربعاء، موضوع فصل ثلاث وزارات وهي الطرق وبناء المدن والصناعة والتعدين والتجارة والتعاون والعمل والرخاء الاجتماعي، واعلنوا مخالفتهم لفصل هذه الوزارات الثلاث.

وأضافت آقابور: في الوضع الحالي الذي يعاني فيه البلاد من حرب اقتصادية ويواجه الأزمات، فإن فصل هذه الوزارات يمكن أن يشكل تهديدًا للبلاد. موضحة بان النواب إعلنوا معارضتهم لفصل الوزارات في هذه الظروف.

وأشارت ممثلة أهالي شبستر في البرلمان، الي مخالفة 111 نائبا وموافقة 90 نائبا وامتناع 3 نواب عن التصويت من مجموع 223 نائبا حاضرا، علي فصل وزارة التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي.

وقالت ان النواب أعلنوا ايضا مخالفتهم لفصل وزارة الطرق وبناء المدن بـ 101 صوتا وموافقة 99 صوتا وامتناع 3 نواب عن التصويت من مجموع 222 نائبا حاضرا في البرلمان.

واشارت الي ان البرلمان عارض ايضا فصل وزارة الصناعة والتعدين والتجارة بـ107 اصوات من مجموع 222 نائبا حاضرا في الجلسة العلنية لمجلس الشوري الاسلامي اليوم

انتهي** 2344

