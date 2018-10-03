المؤتمر الدولي الثامن للامام السجاد عليه السلام في بندرعباس

بندرعباس/3 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- بدء المؤتمر الدولي الثامن للامام السجاد عليه السلام اليوم الاربعاء في بندرعباس (جنوبي ايران) بقراءة رسالة سماحة اية الله العظمي 'جعفر سبحاني' من كبار علماء الدين في مدينة قم المقدسة .

وافادت ارنا ان المؤتمر الذي تستمر اعماله ليوم واحد يشارك فيه 500 ضيف من الداخل والخارج من الباحثين في الشؤون الاسلامية.
وقال امين المؤتمر الدولي الثامن للامام السجاد عليه السلام 'علي علامة زاده' في كلمة الافتتاح ان انعقاد هذا المؤتمر تم بالتعاون مع المجمع العالمي لاهل البيت عليهم السلام وامانة المساجد في محافظة هرمزكان ومكتب ممثل الولي الفقيه ويشارك فيه لهذا العام البروفيسور 'انطوان بارا' الكاتب المسيحي السوري ومؤلف كتاب 'الحسين في الفكر المسيحي' وكتاب حول سيرة السيدة زينب عليها السلام.
واضاف علامة زادة ان من ضيوف هذا المؤتمر المفكرة السيدة 'زينب عيسي'من عالمات الشيعة في لبنان ومؤلفة كتابين حول سيرة الامام السجاد عليه السلام وكذلك المفكر الجزائري حجة الاسلام'فضيل ريال' وكذلك الشيخ 'غازي هنيه' من علماء اهل السنة في لبنان.
وصرح ان النشاط الدولي للمؤتمر بدأ اعتبارا من اليوم الخامس لشهر محرم الحرام 1440 ويستمر الي 25 محرم بحضور ممثلين عن القارات الخمس منها الهند وهولندا و افغانستان وباكستان واستراليا و ميانمار و الارجنتين والاكوادور و مدغشقر.
انتهي**م م** 1837



برچسب ها

فرهنگي

المؤتمر

الامام السجاد عليه السلام

بندرعباس

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

المؤتمر الدولي الثامن للامام السجاد عليه السلام في بندرعباس

معظم المشاهدات

ما هي اسباب اختصار زيارة محمد بن سلمان للكويت في ساعتين؟

ما هي اسباب اختصار زيارة محمد بن سلمان للكويت في ساعتين؟

الرئيس العراقي المنتخب يكلف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

الرئيس العراقي المنتخب يكلف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

برهم صالح، رابع رئيس منذ 2003 يتعهد بالحفاظ علي وحدة العراق وسيادته

برهم صالح، رابع رئيس منذ 2003 يتعهد بالحفاظ علي وحدة العراق وسيادته

السفیر الایرانی یهنئ `برهم صالح` بانتخابه رئیسا للعراق

السفیر الایرانی یهنئ 'برهم صالح' بانتخابه رئیسا للعراق

طهران ترحب بانتخاب برهم صالح رئیسا للعراق

طهران ترحب بانتخاب برهم صالح رئیسا للعراق

أحدث الأخبار

معرض إعادة بناء سوريا يمثل فرصة للشركات الايرانية

سفير ايران لدي دمشق:

معرض إعادة بناء سوريا يمثل فرصة للشركات الايرانية

البرلمان يتسلم لائحه اقامة التجمعات والمسيرات

البرلمان يتسلم لائحه اقامة التجمعات والمسيرات

تنمية العلاقات العلمية والتقنية مع افريقيا

المساعد العلمي لرئيس الجمهورية:

تنمية العلاقات العلمية والتقنية مع افريقيا

علي الاعداء الا يبتهجوا بصبر قواتنا المسلحة

قائد الجيش:

علي الاعداء الا يبتهجوا بصبر قواتنا المسلحة

طهران تستضيف ملتقي الطب البيطري لمنظمة اكو الاسبوع القادم

طهران تستضيف ملتقي الطب البيطري لمنظمة اكو الاسبوع القادم

موضوعات مرتبط