المؤتمر الدولي الثامن للامام السجاد عليه السلام في بندرعباس

وافادت ارنا ان المؤتمر الذي تستمر اعماله ليوم واحد يشارك فيه 500 ضيف من الداخل والخارج من الباحثين في الشؤون الاسلامية.

وقال امين المؤتمر الدولي الثامن للامام السجاد عليه السلام 'علي علامة زاده' في كلمة الافتتاح ان انعقاد هذا المؤتمر تم بالتعاون مع المجمع العالمي لاهل البيت عليهم السلام وامانة المساجد في محافظة هرمزكان ومكتب ممثل الولي الفقيه ويشارك فيه لهذا العام البروفيسور 'انطوان بارا' الكاتب المسيحي السوري ومؤلف كتاب 'الحسين في الفكر المسيحي' وكتاب حول سيرة السيدة زينب عليها السلام.

واضاف علامة زادة ان من ضيوف هذا المؤتمر المفكرة السيدة 'زينب عيسي'من عالمات الشيعة في لبنان ومؤلفة كتابين حول سيرة الامام السجاد عليه السلام وكذلك المفكر الجزائري حجة الاسلام'فضيل ريال' وكذلك الشيخ 'غازي هنيه' من علماء اهل السنة في لبنان.

وصرح ان النشاط الدولي للمؤتمر بدأ اعتبارا من اليوم الخامس لشهر محرم الحرام 1440 ويستمر الي 25 محرم بحضور ممثلين عن القارات الخمس منها الهند وهولندا و افغانستان وباكستان واستراليا و ميانمار و الارجنتين والاكوادور و مدغشقر.

انتهي**م م** 1837

