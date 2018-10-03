افتتاح معرض 'تراتيل سجادية' في كربلاء بمشاركة ايران

كربلاء/3 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- افتتح في منطقة بين الحرمين في كربلاء المقدسة معرض' تراتيل سجادية' الثقافي بمشاركة الملحقية الثقافية الايرانية في العراق.

وتستمر اعمال المعرض الذي اقامته العتبة الحسينية المقدسة في كربلاء لعشرة ايام حيث شارك في مراسم الافتتاح الشيخ 'عبد المهدي الكربلائي' ممثل المرجعية العليا و امام جمعة كربلاء .
ويشارك في المعرض 76 ناشرا محليا واجنبيا يقومون بعرض الكتب المتعلقة بسيرة الامام السجاد عليه السلام ويعرض جناح العتبة الحسينية المقدسة مجموعة من المنتجات الثقافية والعلمية والكتب والصور والكراسات الدينية والاخلاقية .
وتعرض الملحقية الثقافية الايرانية في جناحها الخاص مجموعة من الكتب الدينية والثقافية والسياحية والادبية التي لاقت اقبالا من الزائرين للمعرض.
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