لا توجد مشكلة أمام الحكومة لتلبیة إحتیاجات البلاد

وعلی هامش الإجتماع العلنی الذی عقده مجلس الشوری الاسلامی تحدّث نعمتی أمام الصحفیین عن الإجتماع المغلق الذی كان قد عقده مجلس الشوری الاسلامی بمشاركة النائب الاول لرئیس الجمهوریة وقال: إنّ جهانغیری اعطی خلال هذا الإجتماع شرحاً عن الظروف التی تمر بها البلاد.

ونقل نعمتی عن النائب الاول لرئیس الجمهوریة قوله أنّ الحكومة لا تواجه مشكلة فی توفیر متطلبات البلاد الرئیسیة وتوفیر السلع الأساسیة، موكدا أنّ الحكومة ستقوم بواجبها حیال توفیر هذه السلع.

وأعلن نعمتی عن مناقشة قضیة توفیر العملة الصعبة وإعداد خطة لها وللسلع الأساسیة التی تحتاجها البلاد خلال هذا الإجتماع المغلق وقال: إنّ جهانغیری صرّح خلال الإجتماع بأنّ الصادرات غیر النفطیة الایرانیة بلغت 26 ملیار دولار خلال الفترة من 21 مارس حتی 22 سبتمبر 2018.

وقدّم جهانغیری خلال الإجتماع تقاریر مبشرة عمّا خرج به إجتماع رؤساء السلطات الثلاث وعن إحتیاطیات العملة الصعبة الإستراتیجیة التی تمتلكها البلاد لافتاً الی إستمرار انخفاض سعر العملة الصعبة أمام الریال الایرانی.

ونقل المتحدث باسم الهیئة الرئاسیة لمجلس الشوری الاسلامی عن جهانغیری قوله أیضاً: إنّ ایران رغم الغضوط التی تمارسها الولایات المتحدة والتآمر ضد طهران فی قضایا النفط وتصدیره، لم تخسر زبائنها النفطیین والحالة مستمرة علی النحو المطلوب دون مشاكل.

ودعا النائب الأول لرئیس الجمهوریة، مجلس الشوری الاسلامی الی توفیر ما تحتاجه الحكومة لافتاً الی توجیهات سماحة قائد الثورة الاسلامیة التی أكّدت علی ضرورة أن تكون الحكومة ناشطة فی مختلف المیادین والجهة المنسقة بینها.

انتهی** ع ج** 1718

