نقلاً عن النائب الأول لرئیس الجمهوریة:

لا توجد مشكلة أمام الحكومة لتلبیة إحتیاجات البلاد

طهران/3 تشرین الاول/اكتوبر/إرنا – نقل بهروز نعمتی المتحدث باسم الهیئة الرئاسیة لمجلس الشوری الاسلامی عن النائب الأول لرئیس الجمهوریة إسحاق جهانغیری الیوم الأربعاء: إنّ الحكومة لاتواجه مشكلة فی توفیر السلع الأساسیة والاحتیاجات الرئیسیة للبلاد.

وعلی هامش الإجتماع العلنی الذی عقده مجلس الشوری الاسلامی تحدّث نعمتی أمام الصحفیین عن الإجتماع المغلق الذی كان قد عقده مجلس الشوری الاسلامی بمشاركة النائب الاول لرئیس الجمهوریة وقال: إنّ جهانغیری اعطی خلال هذا الإجتماع شرحاً عن الظروف التی تمر بها البلاد.
ونقل نعمتی عن النائب الاول لرئیس الجمهوریة قوله أنّ الحكومة لا تواجه مشكلة فی توفیر متطلبات البلاد الرئیسیة وتوفیر السلع الأساسیة، موكدا أنّ الحكومة ستقوم بواجبها حیال توفیر هذه السلع.
وأعلن نعمتی عن مناقشة قضیة توفیر العملة الصعبة وإعداد خطة لها وللسلع الأساسیة التی تحتاجها البلاد خلال هذا الإجتماع المغلق وقال: إنّ جهانغیری صرّح خلال الإجتماع بأنّ الصادرات غیر النفطیة الایرانیة بلغت 26 ملیار دولار خلال الفترة من 21 مارس حتی 22 سبتمبر 2018.
وقدّم جهانغیری خلال الإجتماع تقاریر مبشرة عمّا خرج به إجتماع رؤساء السلطات الثلاث وعن إحتیاطیات العملة الصعبة الإستراتیجیة التی تمتلكها البلاد لافتاً الی إستمرار انخفاض سعر العملة الصعبة أمام الریال الایرانی.
ونقل المتحدث باسم الهیئة الرئاسیة لمجلس الشوری الاسلامی عن جهانغیری قوله أیضاً: إنّ ایران رغم الغضوط التی تمارسها الولایات المتحدة والتآمر ضد طهران فی قضایا النفط وتصدیره، لم تخسر زبائنها النفطیین والحالة مستمرة علی النحو المطلوب دون مشاكل.
ودعا النائب الأول لرئیس الجمهوریة، مجلس الشوری الاسلامی الی توفیر ما تحتاجه الحكومة لافتاً الی توجیهات سماحة قائد الثورة الاسلامیة التی أكّدت علی ضرورة أن تكون الحكومة ناشطة فی مختلف المیادین والجهة المنسقة بینها.
انتهی** ع ج** 1718



برچسب ها

اقتصاد

جهانغیری

نعمتی

السلع الأساسیة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

لا توجد مشكلة أمام الحكومة لتلبیة إحتیاجات البلاد

معظم المشاهدات

ما هي اسباب اختصار زيارة محمد بن سلمان للكويت في ساعتين؟

ما هي اسباب اختصار زيارة محمد بن سلمان للكويت في ساعتين؟

الرئيس العراقي المنتخب يكلف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

الرئيس العراقي المنتخب يكلف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

برهم صالح، رابع رئيس منذ 2003 يتعهد بالحفاظ علي وحدة العراق وسيادته

برهم صالح، رابع رئيس منذ 2003 يتعهد بالحفاظ علي وحدة العراق وسيادته

السفیر الایرانی یهنئ `برهم صالح` بانتخابه رئیسا للعراق

السفیر الایرانی یهنئ 'برهم صالح' بانتخابه رئیسا للعراق

طهران ترحب بانتخاب برهم صالح رئیسا للعراق

طهران ترحب بانتخاب برهم صالح رئیسا للعراق

أحدث الأخبار

معرض إعادة بناء سوريا يمثل فرصة للشركات الايرانية

سفير ايران لدي دمشق:

معرض إعادة بناء سوريا يمثل فرصة للشركات الايرانية

البرلمان يتسلم لائحه اقامة التجمعات والمسيرات

البرلمان يتسلم لائحه اقامة التجمعات والمسيرات

تنمية العلاقات العلمية والتقنية مع افريقيا

المساعد العلمي لرئيس الجمهورية:

تنمية العلاقات العلمية والتقنية مع افريقيا

علي الاعداء الا يبتهجوا بصبر قواتنا المسلحة

قائد الجيش:

علي الاعداء الا يبتهجوا بصبر قواتنا المسلحة

طهران تستضيف ملتقي الطب البيطري لمنظمة اكو الاسبوع القادم

طهران تستضيف ملتقي الطب البيطري لمنظمة اكو الاسبوع القادم

موضوعات مرتبط