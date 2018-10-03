انسداد في البرلمان الجزائري قد يؤدي إلي حله

وكانت المجموعات البرلمانية لخمس أحزاب في الغرفة السفلي في البرلمان قد قررت، الأحد الماضي، تجميد كل نشاطات هذه الهيئة التشريعية إلي غاية استقالة رئيسه 'السعيد بوحجة'.

وكشف رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية– اليابانية النائب لخضر بن خلاف، في تصريح للصحافة، امس الثلاثاء، إلغاء النشاط البرلماني الذي كان مقررا تنظيمه مع سفير اليابان بالجزائر.

وقال بن خلاف: 'كان هناك لقاء مبرمج مع السفير الياباني بطلب منه، إذ وجه رسالة إلي وزارة الشؤون الخارجية والمجلس الشعبي الوطني بتاريخ 25 أيلول / سبتمبر الماضي يطلب لقاء، واتخذت كل الإجراءات لاستقبال السفير الياباني، ولكن أعلمت من سفارة اليابان بأن اللقاء أجل إلي وقت لاحق بعد اتصال وزارة الخارجية بهم'.

وكان من المقرر أن يستقبل السعيد بوحجة سفير كوريا في الجزائر في الساعة الثانية زوالا، والسفير التونسي، لكن كل الاستقبالات أجلت، بحسب بن خلاف.

وقالت مصادر من داخل مبني الغرفة السفلي في البرلمان إن نواب رئيس المجلس السعيد بوحجة سيجتمعون، اليوم الأربعاء، لإعلان خبر تجميد نشاطات المكتب، كخطوة جديدة في مسلسل الضغط عليه إلي الاستقالة.

وفي حالة جمد مكتب المجلس نشاطه، فهذا معناه تعطيل نزول مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي كان من المقرر إحالته علي لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني للشروع في دراسته.

وبرر نواب هذه الأحزاب السياسية الموالية للحكومة مطلبهم بتنحي رئيس المجلس بـ 'التجاوزات والخروقات' التي لاحظوها داخل المؤسسة التشريعية، مثل 'التهميش المفضوح، وتعمد تأخير المصادقة علي النظام الداخلي للمجلس، وتهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، وسوء تسيير شؤون المجلس، والمصاريف المبالغ فيها وصرفها علي غير وجه حق، وتجاهل توزيع المهام إلي الخارج علي أساس التمثيل النسبي، والتوظيف المشبوه والعشوائي'.

ورفض السعيد بوحجة العريضة المقدمة له، مفندا كل ما جاء فيها من مبررات، مؤكدا أنه 'لن ينسحب من رئاسة المجلس حتي يعرف هل الأمر يتعلق 'بالاستقالة أم إقالة'.

وبهذا الخصوص، كشف السعيد بوحجة أنه لم يتلق أي اتصال من رئاسة الجمهورية أو جهات أخري تدعوه لمغادرة منصبه، قائلا: 'أنا سياسي وعلي أن أعرف إذا ما ستكون هناك إقالة أم استقالة'.

ولا يوجد في القانون الداخلي المنظم لسير الغرفة الأولي في البرلمان أي نص يتحدث عن إقالة رئيسه أو سحب الثقة منه. والمادة العاشرة منه تنص علي حالات شغور منصب الرئيس 'بالاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة'.

ومن الناحية القانونية الصرفة، فإنه لا أحد يمكنه سحب الثقة من رئيس المجلس، لأن رئيس المجلس ينتخبه النواب، وبمجرد أن يصبح رئيسا للمجلس، فإنه يصبح رئيسا لكن النواب وليس للحزب الذي ينتمي إليه فقط (حزب جبهة التحرير الوطني بالنسبة إلي السعيد بوحجة).

لهذه الأسباب –تقول قراءات مصادر من داخل البرلمان- 'يجري دفع السعيد بوحجة إلي الاستقالة، لأنه لا وجود لإمكانية الإقالة، حتي من جهة رئاسة الجمهورية التي قال بوحجة إنه ينتظر موقفها.

وليست هذه المرة الأولي التي يدفع فيها رئيس الغرفة السفلي في البرلمان وثالث رجل في البلاد بعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة إلي الاستقالة، ففي حزيران / يونيو 2004، دفع رئيس المجلس الشعبي الوطني كريم يونس وكان ينتمي إلي جبهة التحرير الوطني أيضا إلي الاستقالة، بعد فوز الرئيس بوتفليقة بعهدة رئاسية ثانية، وكان كريم يونس يومها مساندا للمترشح 'علي بن فليس' الذي كان أمينا عاما لجبهة التحرير الوطني قبل الإطاحة به هو أيضا.

وإلي حد الآن لم يقتنع الكثير من المتتبعين للشأن السياسي في البلاد بمبررات نواب المجلس لسحب الثقة من السعيد بوحجة، ويرون أن 'المطالبة برحيل رئيس المجلس لها علاقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في نيسان / أبريل المقبل.

ويقول البعض إن الأمر يتعلق بالدفع نحو حالة انسداد في البرلمان تؤدي إلي قرار حله، وبالتالي إجراء انتخابات تشريعية مسبقة، قد تعمل علي تأجيل الانتخابات الرئاسية.

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