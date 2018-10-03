بدء اعمال معرض ' ايران تلكام' الـ19 بمشاركة 24 شركة أجنبية

طهران/ 3 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا -إفتتح المعرض الدولي التاسع عشر لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات (تلكام 2018) بعد أقل من شهرين من المعرض الإلكتروني الرابع والعشرون للكمبيوتر والتجارة الإلكترونية (الكام) تحت شعار 'إنجازات جديدة وفرص متقدمة' بمشاركة 206 شركة محلية و 24 شركة أجنبية .

وتشارك في المعرض الذي افتتح اليوم الأربعاء برعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 'محمد جواد آذري جهرمي' ، الشركات المحلية والأجنبية العاملة في قطاع الاتصالات من دول مختلفة مثل إيطاليا وألمانيا وبولندا وروسيا والصين.
أحد أهداف هذه المعارض هو تحديد القدرات المحلية وتعريفها لصناعة الاتصالات.
وقال رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 'جمال هاديان'، إنه في اليوم الأول من المعرض، سيتم عرض منتجات شركات الانتاج المحلية بحضور وزير الاتصالات.
وأضاف: في هذا العام الذي سمي بعام دعم المنتجات الإيرانية، وعلي الرغم من العديد من المشاكل، تمكن المتخصصون والباحثون الإيرانيون من تصميم وإنتاج وتقديم منتجات جديدة في صناعة الاتصالات.
ويقام المعرض الـ19 الدولي لصناعة الاتصالات والمعلومات (تلكام 2018) من 3 الي 6 أكتوبر .
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ايران تلكام 2018

معرض صناعة الاتصالات

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