دخول ماراثون «طريق الحرير» بمحافظة كرمان يومه الثالث

وفي تصريح أدلي به لمراسل إرنا أضاف معيني بأنّ العدائين سيقطعون خلال اليوم الثالث من منافسات هذا الماراثون مسافة 40 كيلومتراً بين منطقة «غندم بريان» (أحرّ منطقة في الكرة الأرضية) حتي منطقة مستودع مياه «حوض نادر».

وقال معيني: إنّ عدائين من ايطاليا وايران والمانيا نجحوا في الحصول علي المراكز الاولي حتي الثالثة من الماراثون في يومه الأول.

وقد شهد اليوم الثاني منه حصول عدائين من جنوب أفريقيا واليابان وايطاليا علي المراكز الاولي حتي الثالثة.

وكان هذا الماراثون قد بدأ منذ 29 ايلول/سبتمبر وسيستمر حتي السادس من تشرين الاول/اكتوبر في محافظة كرمان جنوب شرق البلاد.

انتهي** ع ج** 1718

