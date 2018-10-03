مجلس الشوري الاسلامي يعقد جلسة علنية

طهران/3 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- عقد مجلس الشوري الاسلامي جلسة علنية اليوم الاربعاء وذلك بعد اكثر من ساعتين قضاها في جلسة مغلقة بحضور النائب الاول لرئيس الجمهورية 'اسحاق جهانغيري' .

وتولّي رئاسة الجلسة رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني.
واستعرض جهانغيري خلال الجلسة الحالة الراهنة لإقتصاد البلاد ووضع سوق العملة الصعبة والإجراءات التي قامت بها الحكومة لمراقبة هذه السوق.
وقدم لاريجاني بداية الإجتماع إيضاحات عن اقتصاد البلاد أمام النوّاب فيما قدّم عدد من النواب إيضاحات وتوصيات ومقترحات تتعلق بسوق العملة الصعبة.
وقال امير حسين قاضي زادة عضو هيئة الرئاسة في بداية الجلسة العلنية ان من المقرر ان يبحث اعضاء البرلمان لائحة اصلاح قانون مكافحة تهريب السلع والعمله الصعبة وكذلك لائحة انضمام الجمهورية الاسلامية الايرانيه لمعاهدة مكافحة تمويل الارهاب (CFT).
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مجلس الشوري الاسلامي يعقد جلسة علنية

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