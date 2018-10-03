السفير الايراني لدي دمشق : ايران ستساعد السوريين في اعادة اعمار بلدهم

طهران/3تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- أكد السفير الإيراني لدي دمشق 'جواد ترك آبادي' ان ايران علي أتم الاستعداد لتقديم المساعدة والتعاون مع السوريين في مرحلة إعادة الاعمار .

و خلال فطور صباحي اقيم امس الاول الاثنين لأعضاء غرفتي صناعة وتجارة دمشق وريفها بدعوة من رئيس هيئة الوفاء السورية 'بشار النوري' بدمشق اكد السفير ترك ابادي ان حضوره هنا جاء للتعرف علي التجار والصناعيين والمستثمرين والنشاطات التي يقومون بها.
كما اكد علي أهمية نشاطات غرفة التجارة والصناعة السورية التي تهدف إلي دمج وتمتين علاقات التعاون والتواصل بين التجار و الصناعيين.
من جانبه كشف رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة السورية ' فهد درويش' أنه وبعد نحو 20 يوما سيقام في طهران مؤتمر رجال ألاعمال إلايرانيين والسوريين وسيكون هناك دعوة لعدد من التجار والصناعيين السوريين لتفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين وخاصة بعد تعافي سورية من الإرهاب لإعادة بنائها ونهضتها.
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السفير الايراني لدي دمشق : ايران ستساعد السوريين في اعادة اعمار بلدهم

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