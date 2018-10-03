تسليم طلب استجواب وزير الداخلية الي هيئة رئاسة البرلمان

واضاف 'علي ساري' علي هامش الجلسة العلنية للمجلس اليوم الاربعاء ان التقصير في القضايا الامنية وخاصة الهجوم الارهابي في اهواز باعتبار الوزير رئيس مجلس الامن التابع لوزارة الداخلية وكذلك عدم تنفيذ قانون التقسيمات الاداريه المصادق علية في الحكومتين الحادية عشره والثانية عشره هي من اهم محاور استجواب وزير الداخلية.

واشار الي المحاور الاخري وهي الوضع غير المستقر لمكافحة تهريب السلع وعدم الرقابة اللازمة علي عمل رؤساء البلديات والمجالس المحلية والاهمال فيما يتعلق باسطول نقل البضائع بين المدن و عدم الادارة السليمة للازمات ومنها الزلزال في كرمانشاه.

انتهي**م م** 1718

