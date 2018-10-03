سفير بنغلادش يدعو لتعزيز التعاون التجاري بين ايران وبنغلادش

طهران/3 تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – قال سفير بنغلادش لدي طهران مجير الرحمن بوئيان اليوم الاربعاء:إنّ حجم التبادل التجاري الحالي بين ايران وبنغلادش يبلغ 150 مليون دولار ونسعي لزيادته لكونه يعود بالنفع علي البلدين.

وخلال لقائه رجال الاعمال بمحافظة سيستان وبلوجستان في مدينة زاهدان (جنوب شرق البلاد) أضاف بوئيان بأنّ البلدين يتمتعان بخصائص ثقافية واجتماعية مشتركة تمهد لرفع مستوي التبادل التجاري.
وصرّح بوئيان بأنّ ايران هي الإقتصاد السابع عشر عالمياً وبنغلادش هي الإقتصاد الحادي والأربعين مؤكداً علي رغبة بلادة في تعزيز التبادل التجاري مع ايران.
وقال السفير البنغلادشي: إنّ صادرات بنغلادش بلغت 37 مليار دولار، 82 بالمائة منها تختص بتصدير الملابس والباقي تختص بتصدير المواد الاولية للحياكة وصناعات الأقمشة والفواكة المزروعة في المناطق الحارة والشاي والمواد الكيماوية وما شابهها.
وتابع بوئيان قائلاً: إنّ هدفه من زيارة محافظة سيستان وبلوجستان يتمثل في تقييم الفرص والكفاءات المتاحة التي تخدم التبادل التجاري والترانزيتي بين البلدين عبر طرق سككية وبحرية.
وابدي استعداد سفارة بنغلادش في طهران للتعاون مع رجال الاعمال الايرانيين.
ودعا الي ان يقوم وفد ايراني بزيارة بنغلادش للإطلاع عن كثب علي الفرص التجارية والاقتصادية المتوفرة التي تخدم التجارة الثنائية.
ولفت سفير بنغلادش لدي طهران الي وجود 11 مصنعاً للطحين في محافظة سيستان وبلوجستان الايرانية ومرحباً بإعلان تجار المحافظة إستعدادهم لتصدير هذه المادة الي بنغلادش.
هذا وقال رئيس الغرفة التجارية للمحافظة عبد الحكيم ريغي: إنّ بنغلادش بلد مستهلك كبير للتمر الذي تنتجه المحافظة لافتاً الي وجود خط سككي وخط بحري يمكن توظيفه في التبادل الاقتصادي الثنائي.
وكان مجير عبد الرحمن سفير بنغلادش لدي طهران قد زار أمس محافظة سيستان وبلوجستان بهدف الإطلاع عن كثب علي الفرص والكفاءات التجارية الايرانيه المتوفرة في المحافظة وقد اقترح التجار الايرانيون خلال اللقاء تأسيس قنصلية بنغلادشية في مدينة زاهدان.
انتهي** ع ج** 1718



برچسب ها

اقتصاد

مجير الرحمن بوئيان

بنغلادش

زاهدان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

سفير بنغلادش يدعو لتعزيز التعاون التجاري بين ايران وبنغلادش

معظم المشاهدات

ما هي اسباب اختصار زيارة محمد بن سلمان للكويت في ساعتين؟

ما هي اسباب اختصار زيارة محمد بن سلمان للكويت في ساعتين؟

الرئيس العراقي المنتخب يكلف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

الرئيس العراقي المنتخب يكلف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

برهم صالح، رابع رئيس منذ 2003 يتعهد بالحفاظ علي وحدة العراق وسيادته

برهم صالح، رابع رئيس منذ 2003 يتعهد بالحفاظ علي وحدة العراق وسيادته

السفیر الایرانی یهنئ `برهم صالح` بانتخابه رئیسا للعراق

السفیر الایرانی یهنئ 'برهم صالح' بانتخابه رئیسا للعراق

طهران ترحب بانتخاب برهم صالح رئیسا للعراق

طهران ترحب بانتخاب برهم صالح رئیسا للعراق

أحدث الأخبار

دخول ماراثون «طريق الحرير» بمحافظة كرمان يومه الثالث

دخول ماراثون «طريق الحرير» بمحافظة كرمان يومه الثالث

مجلس الشوري الاسلامي يعقد جلسة علنية

مجلس الشوري الاسلامي يعقد جلسة علنية

السفير الايراني لدي دمشق : ايران ستساعد السوريين في اعادة اعمار بلدهم

السفير الايراني لدي دمشق : ايران ستساعد السوريين في اعادة اعمار بلدهم

تسليم طلب استجواب وزير الداخلية الي هيئة رئاسة البرلمان

تسليم طلب استجواب وزير الداخلية الي هيئة رئاسة البرلمان

سفير بنغلادش يدعو لتعزيز التعاون التجاري بين ايران وبنغلادش

سفير بنغلادش يدعو لتعزيز التعاون التجاري بين ايران وبنغلادش

موضوعات مرتبط