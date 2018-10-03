سفير بنغلادش يدعو لتعزيز التعاون التجاري بين ايران وبنغلادش

وخلال لقائه رجال الاعمال بمحافظة سيستان وبلوجستان في مدينة زاهدان (جنوب شرق البلاد) أضاف بوئيان بأنّ البلدين يتمتعان بخصائص ثقافية واجتماعية مشتركة تمهد لرفع مستوي التبادل التجاري.

وصرّح بوئيان بأنّ ايران هي الإقتصاد السابع عشر عالمياً وبنغلادش هي الإقتصاد الحادي والأربعين مؤكداً علي رغبة بلادة في تعزيز التبادل التجاري مع ايران.

وقال السفير البنغلادشي: إنّ صادرات بنغلادش بلغت 37 مليار دولار، 82 بالمائة منها تختص بتصدير الملابس والباقي تختص بتصدير المواد الاولية للحياكة وصناعات الأقمشة والفواكة المزروعة في المناطق الحارة والشاي والمواد الكيماوية وما شابهها.

وتابع بوئيان قائلاً: إنّ هدفه من زيارة محافظة سيستان وبلوجستان يتمثل في تقييم الفرص والكفاءات المتاحة التي تخدم التبادل التجاري والترانزيتي بين البلدين عبر طرق سككية وبحرية.

وابدي استعداد سفارة بنغلادش في طهران للتعاون مع رجال الاعمال الايرانيين.

ودعا الي ان يقوم وفد ايراني بزيارة بنغلادش للإطلاع عن كثب علي الفرص التجارية والاقتصادية المتوفرة التي تخدم التجارة الثنائية.

ولفت سفير بنغلادش لدي طهران الي وجود 11 مصنعاً للطحين في محافظة سيستان وبلوجستان الايرانية ومرحباً بإعلان تجار المحافظة إستعدادهم لتصدير هذه المادة الي بنغلادش.

هذا وقال رئيس الغرفة التجارية للمحافظة عبد الحكيم ريغي: إنّ بنغلادش بلد مستهلك كبير للتمر الذي تنتجه المحافظة لافتاً الي وجود خط سككي وخط بحري يمكن توظيفه في التبادل الاقتصادي الثنائي.

وكان مجير عبد الرحمن سفير بنغلادش لدي طهران قد زار أمس محافظة سيستان وبلوجستان بهدف الإطلاع عن كثب علي الفرص والكفاءات التجارية الايرانيه المتوفرة في المحافظة وقد اقترح التجار الايرانيون خلال اللقاء تأسيس قنصلية بنغلادشية في مدينة زاهدان.

انتهي** ع ج** 1718

