الأسد: سورية عائدة إلي دورها المحوري العربي

طهران/3تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اكد الرئيس السوري بشار الاسد ان سورية عائدة الي دورها المحوري العربي وبإذن الله، قريبا جداً ستبسط الدولة السورية حكمها وقانونها علي جميع الأراضي السورية.

وجاءت تصريحاته هذه خلال مقابلة اجراه معه رئيس تحرير صحيفة الشاهد الكويتية في منزل بشار الاسد بدمشق.
و في اول لقاء يجريه الرئيس مع مؤسسة إعلامية عربية علي مدي ثماني سنوات من الحرب المفروضة علي سورية قال إن الإعلام العربي - وللأسف - انساق وراء المؤسسات الصهيونية الأميركية التي تحرص كل الحرص علي تشويه صورة دول الشرق الأوسط، وبالأخص سورية، وكانت حربهم الاعلامية شرسة جداً من خلال الأكاذيب والافتراءات، فضاع الناس بين الحق والباطل، إلا أن الشعب السوري الواعي كان لهم بالمرصاد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
واضاف انه و بفضل الله، قد استعدنا أغلب المدن السورية من قبضة الإرهابيين المجرمين، وحمينا المواطنين من الإرهاب الذي كان يمارس عليهم، وبدأنا بإعمار المناطق, وبإذن الله، قريبا جداً ستبسط الدولة السورية حكمها وقانونها علي جميع الأراضي السورية، ولن نترك شبراً واحداً من سورية العروبة خارج السيادة الوطنية.
وشدد بالقول ان هناك دولا غربية قد بدأت تخطط وتجهز لفتح سفاراتها، وهناك وفود غربية وعربية قد بدأت بالفعل القدوم إلي سورية لترتيب عودتهم، سواء كانت دبلوماسية أو اقتصادية أو صناعية وقريبا جدا سيسدل الستار علي هذه الحرب الإرهابية، وتتغير اللعبة السياسية, وستعود سورية إلي دورها المحوري العروبي الداعم لقضايا الأمة، كما كانت من قبل, وسيعود جميع المهجرين إلي مدنهم وبلداتهم وقراهم.
وتابع الرئيس السوري بالقول انه وفي المرحلة المقبلة سنبدأ بإعادة بناء المصانع ودعم الصناعة السورية المميزة الفريدة في المنطقة، وسيعاد تأهيل ودعم الشركات بأنواعها وأشكالها، سواء المحلية السورية منها أو المشتركة مع المستثمرين العرب والأجانب كما سنبدأ بفتح منافذ السياحة والفن والثقافة، كما كانت سورية من قبل بلد الثقافة والفن والإبداع.
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الأسد: سورية عائدة إلي دورها المحوري العربي

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