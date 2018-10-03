رئيس البنك المركزي الايراني يزور روسيا

وسيلتقي همتي في موسكو نظيره الروسي وعددا من المسئولين الروس لبحث سبل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة الاخيرة التي قام بها الرئيس'فلاديمير بوتين' لطهران وكذلك التوافقات التي تم التوصل اليها في الاجتماع الرابع عشر للجنة التعاون الاقتصادي بين ايران وروسيا والتي انعقدت في اذار/مارس2018 بين وزير الاقتصاد والمالية الايراني و وزير الطاقة الروسي .

وينص الاتفاق علي مساندة الطرفين لربط المنظومات المالية بين البلدين والتاكيد علي تبادل الخبرات في مجال مكافحة غسيل الاموال ومكافحه تمويل الارهاب وكذلك تنمية التبادل المالي.

انتهي**م م** 1718

