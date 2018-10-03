نولي اهتماما كبيرا بتمتين العلاقات الثقافية مع ايران

واضاف 'كيتا اوكا' خلال لقائه سفير ايران لدي اليابان 'مرتضي رحماني موحد' ان الارتقاء بمستوي الدراسات الايرانية في اليابان من شأنه ان يسهم في تمتين العلاقات بين البلدين مؤكدا علي ضرورة توسيع هذه الدراسات.

وفيما اشار إلي 'الكنز الايراني في متحف مدينة نارا' الذي يعود تاريخه الي قرون ماضية معتبرا ذلك موشرا علي العلاقات العريقة بين البلدين و دور طريق الحرير في توطيد هذه العلاقات.

من جانبه وصف السفير رحماني موحد خلال اللقاء العلاقات مع اليابان بانها عريقة و ودية واضاف ان العام المقبل يصادف الذكري السنوية التسعين لاقامة هذه العلاقات.

كما اشار 'كوشيكاوا' المساعد التنفيذي في وكالة جايكا والذي حضر اللقاء الي صناعة السياحة في اليابان معربا عن استعداد بلاده لوضع خبراتها في هذا المجال تحت تصرف ايران مشيرا بذلك الي مشاركة جايكا في اعداد مشروع شامل للسياحة في مدينة تبريز (شمال غربي ايران).

واكد كوشيكاوا ان ايران تتمتع بطاقات كبيرة بما فيها المعالم التاريخية العريقة يمكن استثمارها في توسيع صناعة السياحة.

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