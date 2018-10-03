ماذا يَقصِد “ترامب” بحَديثِه عَن هُجومٍ وَشيكٍ علي السعوديّة وأنّ أمريكا هِي صمّام الأمان الوَحيد لمُواجَهتِه؟

وكالة الأنباء السعوديّة الرسميّة “واس” التي بثّت هذا الخبر، لم تَكشِف عن فَحوي هَذهِ المُكالَمة وما وَرَد فيها من مطالبٍ ابتزازيّةٍ وقِحَةٍ، كما أنّها تجنَّبَت ذِكر مضمون أي رد سُعوديّ عليها، إذا كان هُناك احتمال بالرَّد بالفِعل، واكتفَت بسَطرين فقط عَن هَذهِ المَسألة، وهذا أمرٌ غير مُستَغرب في الوِكالات الرسميّة الخليجيّة عُمومًا.

الرئيس ترامب لا يَكتِم سِرًّا، خاصَّةً عندما يتعلَّق الأمر بالتَّطاول علي حُلفائِه السُّعوديين والخَليجيين، والسُّخرية منهم، وتَوجيهه الاتِّهامات إليهم، وبطَريقةٍ فوقيّةٍ مُتغطرسةٍ، الأمر الذي لا يَحدُث مع أي قِيادات أو شُعوبٍ أُخرَي في العالم، إلا ما نَدَر.

الرئيس ترامب تَجاوز كُل الخُطوط الحَمراء، وأُصول التَّخاطُب المُتّبعة مع المُلوك والرؤساء عِندما قال في خِطابٍ له في تَجمُّعٍ انتخابيٍّ في وِلاية فرجينيا “أنا أُحب السعوديّة، وقد أجرَيت اتّصالًا هاتِفيًّا مُطوّلًا مع الملك سلمان هذا الصَّباح، وقُلت له إنّك تَمْلُك تريليونات من الدُّولارات، واللهُ وحده يَعلم ماذا سيَحدُث للمملكة في حال تَعرّضت لهُجوم”، وأضاف “قُلت له أيّها الملك ربّما لن تَكون قادِرًا علي الاحتفاظ بطائِراتِك لأنُ السعوديّة ستتعرّض لهُجوم، لكن مَعَنا أنْتُم في أمانٍ تام، لكنّنا لن نَحصُل في المُقابِل ما يَجِب أن نَحْصُل عليه”.

فإذا كان الرئيس ترامب يُحِب السعوديّة فِعْلًا، فلماذا يُعامِلها بهَذهِ الطَّريقةِ الوَقِحة، ويَكشِف أسرارها وبطَريقةٍ غير لائِقة طابَعها السُّخرِيَة والتَّهديد، وكيف سيكون حاله لو كان يَكرهها؟ ونحن نَجْزِم بأنّه لا يُحبّها، ويَستخسِر عليها الثَّروة، ويَعتقِد أنّها لا تَستَحقّها، ومِن مُنطَلقات عُنصريّته وكراهيّته للعَرب والمُسلمين.

اللَّافِت في هذا النَّص المُوثَّق ليس طابَعه الابتزازيّ الاستخفافيّ فقط، وإنّما أيضًا ما وَرَدَ فيه أكثَر من مَرّة، مِن أنّ المملكة العربيّة السعوديّة ستتعرّض لهُجوم، وأنّ أمريكا هِي الوَحيدة القادِرَة علي التَّصدِّي له، وحِمايَة مُواطِنيها وطائِراتِها.

لا نَعرِف من الذي سيقوم بهذا الهُجوم الذي يَتحدَّث عنه الرئيس ترامب وكأنّه حَتميّ، ويُوحِي في الوَقتِ نفسه بأنّه وشيك، فهل يَقصِد الرئيس ترامب إيران في هَذهِ الحالة؟ وإذا كانت إيران فِعْلًا هل ستقوم بهذا الهُجوم بشَكلٍ مُباشِرٍ واستباقيّ، أم كرَدٍّ علي عُدوانٍ أمريكيٍّ إسرائيليٍّ عليها يأتِي بعد فَرضِ الحَظْر النِّفطيّ الشَّهر المُقبِل بهَدف تغيير النِّظام في طِهران؟.

الأمريكيّون، والغَربيّون عُمومًا، لا يتحدَّثون عن الحُروب بهَذهِ الصَّراحة، إلا في حالِ وجود سيناريوهات جاهِزة للتَّنفيذ، ومُحَدَّد تاريخها باليَوم والسَّاعة، فَهُم لا يَبْنون سِياساتِهم وحُروبِهم كرَدِّ فِعلٍ مِثلَما هو حال العرب عُمومًا، وإنّما وِفق استراتيجيّات وبرامِج عمل مُحدَّدَة مُتّفق عليها مِن قِبَل الدُّوَل العميقة، فالعُدوان علي العِراق تقرّر قبل خمس سنوات، وتغيير النِّظام في ليبيا مِن خلال طائِرات حلف الناتو اعتُمِد قبل ثمانِي سنوات، والتَّحضير لتَفجير الأوضاع في سورية وتهيئة المَناخ إعلاميًّا وعسكريًّا جاءَ قبل ثلاث سنوات علي الأقَل، حيثُ بدأنا نُشاهِد ضَخًّا للمَلايين مِن الدُّولارات في قنواتٍ تلفزيونيّةٍ وصُحُف ومَطبوعات، وفَصائِل مُسلَّحة.

الرئيس ترامب حَصَل علي 500 مِليار دولار من المملكة العربيّة السعوديّة أثناء زيارته للرِّياض في آيّار (مايو) عام 2016، ويبدو أنّه يتطلّع إلي ضِعفيّ هذا الرَّقم، ونَستنتِج ذلك مِن خِلال حديثه عن امتلاكِها “التِّرليونات” وليس المِليارات مِن الدُّولارات، بالقِياس مع أقوالٍ سابِقَةٍ له، تقول أنّ بلاده، أي أمريكا، يجب أن تَحصُل علي “حصّة” من العَوائِد النفطيّة السعوديّة والخليجيّة، وكثَمنٍ للحِماية لأنّه لولاها لما استمرّت قِيادات هَذهِ الدُّوَل في الحُكم أُسبوعًا ولسافَر هؤلاء علي الدَّرَجةِ السِّياحيّة.

لا نَعتقِد أنّ هذا التطاول الابتزازيّ من قِبَل الرئيس الأمريكيّ علي المملكة ودُوَل خليجيّة أُخرَي سيَتوقّف عِند هذا الحَد، ولا نَستبعِد أن يتطوّر إلي أساليبٍ أكثَر وقاحَة إذا لم يَجِد أحدًا يوقفه عند حَدّه بقُوّةٍ وصَرامةٍ، ومِن خِلال المُعامَلة بالمِثل، فالصِّين ردّت علي عُقوباتِه بفَرضِ رُسومٍ جمركيّةٍ علي الصَّادِرات الأمريكيّة بالسِّلاح نفسه، وأوروبا تبنّت نِظام تبادُل تجاري لا يَعتمِد علي الدولار يُؤهّلها بالاستمرار في استيرادها للنِّفط الإيرانيّ ومُعاملات تجاريّة أُخري، والباكستان رفضت الابتزاز وتلبية مطالب الإدارة الأمريكيّة في مُكافَحة الإرهاب وِفْقًا للسِّياسات والمَنظور الأمريكيّ، وخاصَّةً في أفغانستان، رغم خَسارَتها حواليّ بِليون دولار سَنويًّا مِن المُساعَدات، وعلاقة استراتيجيّة امتدّت لأكثَر مِن خَمسين عامًا.

نُدرِك جيّدًا أنّ السعوديّة ليْسَت الصين، ولا في قُوّة الاتّحاد الأُوروبي، ولكن هذا التطاول الأمريكيّ يَزداد وقاحَةً وابتِزازًا، ولا بُد من وَقفِه، لأنّه باتَ ضخم التَّكلُفَة ماليًّا وأخلاقيًّا، ويَدخُل مَناطِق “مُحرَّمة”، ويُشَكِّل إهانَةً للسُّلطات السعوديّة.

فإذا كان هذا الابتزاز يَستَنِد إلي “الفزّاعة” الإيرانيّة، فلتَذهب السعوديّة إلي خِيارِ آخَر، وهو فَتْح قنوات الحِوار مع إيران ومِحوَرها، مِثلَما فعل ترامب نفسه مع كوريا الشماليّة، وقَبْلها إدارة أوباما مع طِهران حول أزمَة البرنامج النووي، ومِن وراء ظَهر الحَليف السعوديّ، الذي باعته صفقات أسلحة بأكثَر مِن 120 مِليار دولار استعدادًا للحَربِ الوَشيكةِ معها، أي إيران.. فهَل ستَلجَأ السعوديّة إلي “الخُطّة B”، وتَضَع حدًّا لهذا الابتزاز، مِثْلَما فَعَلت تركيا أخيرًا.. نَأمَل ذَلِك، وسَلطَنة عُمان جاهِزة كقَناةِ وِساطَةٍ سِريّةٍ إذا ما طُلِبَ مِنهَا.

“رأي اليوم”

انتهي ** 1837

