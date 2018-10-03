الرئيس العراقي المنتخب يكلف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

وذكر التلفزيون الرسمي العراقي، ان 'رئيس الجمهورية برهم صالح كلف مرشح التسوية لرئاسة الوزراء عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة'.

وجري تكليف عبد المهدي، وهو خارج دائرة الكتل النيابية، عن طريق التوافق وعلي أساس كونه 'تكنوقراط مستقل'.

وأضاف، أن 'التكليف بتشكيل الحكومة بانتظار اكتمال الإجراءات القانونية وسيعلن بعدها بشكل رسمي'.

وسبق ذلك تأدية برهم صالح اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية العراق بحضور رئيس المحكمة الاتحادية، عقب فوزه بالمنصب في جلسة للبرلمان العراقي.

وجاء فوز مرشح حزب الاتحاد الكردستاني برهم صالح عقب حصوله علي 219 صوتا.

انتهي ** 2342

