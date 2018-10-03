السفير الايراني في اسلام اباد:

التبادل التجاري بين ايران وباكستان ازداد بنسبة 46 بالمائة

اسلام اباد / 3 تشرين الاول / ارنا-
اعلن السفير الايراني في اسلام آباد مهدي هنردوست بان التبادل التجاري بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وباكستان ازداد بنسبة اكثر من 46 بالمائة خلال الاشهر الاربعة الماضية.

وفي تصريح له خلال اجتماعه الثلاثاء باعضاء غرفة التجارة والصناعة في ولاية بلوجستان الباكستانية قال هنردوست، انه ومع تولي الحكومة الجديدة في باكستان زمام الامور اخذت المحادثات اكثر جدية حول تعزبز العلاقات الاقتصادية خاصة الروابط بين مصارف البلدين.
واكد السفير الايراني بان البلدين يمكنهما تعزيز علاقاتهما التجارية والاستفادة من ميزات ذلك دون اعارة الاهتمام لتهديدات صادرة من دول اخري.
وتفيد الاحصائيات بان صادرات ايران من السلع الي باكستان خلال الاشهر الثلاثة الاولي من العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس)، شهدت زيادة نسبتها 61 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتعتبر باكستان ثامن دولة من حيث حجم صادرات السلع الايرانية اليها خلال الاشهر الثلاثة الاولي من العام الايراني الجاري، بعد الصين والامارات والعراق وافغانستان وكوريا الجنوبية والهند وتركيا.
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التبادل التجاري بين ايران وباكستان ازداد بنسبة 46 بالمائة

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