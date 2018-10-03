اتخاذ تمهيدات لاستمرار الانشطة التجارية عبر منفذ مهران الحدودي خلال زيارة الاربعين

وقال سليماني دشتكي خلال اجتماع للمسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص في محافظة ايلام (غرب) عقد امس الاربعاء، ان ادارة المحافظة تبحث عن السبل الكفيلة باستمرار عبور السلع بموازاة عبور الزوار من منفذ مهران الدولي.

واضاف، انه علي الامد القصير نعمل لعزل مسار عبور السلع عن مسار عبور الزوار فيما نتابع علي الامد الطويل افتتاح سوق 'جنكولة' الحدودي لعبور السلع منه.

واوضح بانه تم انشاء بنية تحتية جيدة لانشاء سوق 'جيلات' الحدودي في مدينة دهلران بمحافظة ايلام ايضا وهي جاهزة للاستخدام خلال ايام زيارة الاربعين الا ان تدشين هذه السوق بحاجة الي الترخيص اللازم من الجانب العراقي ايضا.

انتهي ** 2342

