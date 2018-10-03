في نصف نهائي دوري ابطال اسيا..

برسبوليس يحقق فوزا ثمينا علي السد القطري في عقر داره

طهران / 3 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- حقق فريق برسبوليس الايراني فوزا ثمينا علي السد القطري في عقر داره 1-صفر في مباراة ذهاب دور النصف النهائي بدوري ابطال آسيا لكرة القدم.

اقيمت المباراة مساء الاربعاء علي ستاد نادي السد في العاصمة القطرية الدوحة وادارها الحكم السريلانكي كريشانتا ديلان.
وجاء هدف الفوز في الدقيقة 85 من الشوط الثاني من ضربة جزاء، احتسبها الحكم بعد ان اعاق حارس مرمي السد، مهاجم برسبوليس علي علي بور اثر انفراده بالمرمي، وانبري لها اللعاب نفسه نجاح ليضع فريقه قدما في نهائي دوري ابطال آسيا لكرة القدم.
وتقام مباراة الاياب علي ستاد 'آزادي' بطهران يوم 23 اكتوبر/ تشرين الاول الجاري.
وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدال الضائع سجل اكرم عفيف هدفا للسد حينما خطف الكرة من حارس برسبوليس علي رضا بيرانوند الذي كان يريد ركل الكرة بعيدا الا ان الحكم الغاه لاحتسابه خطأ ضد اللاعب عفيف باعتباره تدخل بصورة قد تلحق الاذي بالحارس.
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برسبوليس يحقق فوزا ثمينا علي السد القطري في عقر داره

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