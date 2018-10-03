ظريف: استخدام اميركا للحظر عامل لخفض تداول الدولار في التبادل التجاري

وفي جلسة عقدت في مقر منظمة الامم المتحدة في نيويورك الثلاثاء تحت عنوان 'التعددية والاتفاق النووي' اشار ظريف الي الكثير من الضغوط التي فرضت علي الجمهورية الاسلامية الايرانية منذ انتصار الثورة الاسلامية وقال، لقد تحملنا الضغوط منذ البداية الا اننا لن نتحمل التهديد ابدا وسنرد علي ذلك.

واضاف، انه ومنذ بداية الثورة لم تتوقف الضغوط ابدا ومن الخطا القول بان الضغوط هي التي اجبرتنا علي المجيء الي طاولة المفاوضات.

وحول مدي احتمال اللقاء مع الرئيس الاميركي قال، ان التقاء صورة ثنائية وتنظيم وثيقة من صفحتين لا يحلان المشكلة ولقد كانت لنا من قبل وثيقة من 150 صفحة (الاتفاق النووي).

يتبع ** 2342

