طهران ترحب بانتخاب برهام صالح رئيسا للعراق

طهران / 3 تشين الاول / اكتوبر /ارنا-
رحب المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي بانتخاب برهم صالح رئيسا جديدا لجمهورية العراق من قبل البرلمان العراقي، معربا عن امله بالمزيد من تنمية وترسيخ العلاقات بين البلدين في المرحلة الجديدة.

وقدم قاسمي تهانيه للرئيس العراقي الجديد برهم صالح معربا عن امله في ان تشهد العلاقات العريقة والراسخة والاخوية بين البلدين الجارين ايران والعراق في المرحلة الجديدة المزيد من النمو والرسوخ.
واضاف، اننا نامل ان تقود هذه العلاقات الي الازدهار والرفاهية الاقتصادية وتطوير الصداقة بين شعبي البلدين وتعزيز التعاون الثنائي علي المستويين الاقليمي والدولي .
وانتخب مجلس النواب العراقي الثلاثاء، برهم أحمد صالح رئيسا للجمهورية، خلفا لفؤاد معصوم.
وبموجب الدستور العراقي أمام صالح 15 يوما لدعوة مرشح أكبر كتلة برلمانية لتشكيل حكومة. وسيكون أمام رئيس الوزراء المكلف مهلة 30 يوما لتشكيل حكومة وعرضها علي البرلمان للمصادقة عليها.
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طهران ترحب بانتخاب برهام صالح رئيسا للعراق

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طهران ترحب بانتخاب برهام صالح رئيسا للعراق

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