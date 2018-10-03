طهران ترحب بانتخاب برهام صالح رئيسا للعراق

وقدم قاسمي تهانيه للرئيس العراقي الجديد برهم صالح معربا عن امله في ان تشهد العلاقات العريقة والراسخة والاخوية بين البلدين الجارين ايران والعراق في المرحلة الجديدة المزيد من النمو والرسوخ.

واضاف، اننا نامل ان تقود هذه العلاقات الي الازدهار والرفاهية الاقتصادية وتطوير الصداقة بين شعبي البلدين وتعزيز التعاون الثنائي علي المستويين الاقليمي والدولي .

وانتخب مجلس النواب العراقي الثلاثاء، برهم أحمد صالح رئيسا للجمهورية، خلفا لفؤاد معصوم.

وبموجب الدستور العراقي أمام صالح 15 يوما لدعوة مرشح أكبر كتلة برلمانية لتشكيل حكومة. وسيكون أمام رئيس الوزراء المكلف مهلة 30 يوما لتشكيل حكومة وعرضها علي البرلمان للمصادقة عليها.

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