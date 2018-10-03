برهم صالح، رابع رئيس منذ 2003 يتعهد بالحفاظ علي وحدة العراق وسيادته

بغداد/3 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-تعهد الرئيس العراقي الجديد برهم صالح، بأن يكون رئيسا لكل العراق والعراقيين، وليس لفئة معينة، وكذلك تعهد بأن يلتزم بالدستور، ويعمل علي صيانة وحدة العراق وسيادته واستقلاله.

جاءت تصريحات صالح هذه، بعد اعلان فوزه بمنصب رئاسة الجمهورية، مساء الثلاثاء، بحصوله علي غالبية اصوات اعضاء مجلس النواب العراقي في الجولة الثانية للانتخاب، متفوقا بفارق كبير جدا عن منافسه الرئيسي فؤاد حسين، اذ حصل علي اكثر من مائتي صوت، بينما لم يحصل حسين سوي علي عشرين مقعدا.
ويعد برهم صالح من بين ابرز الشخصيات السياسية الكردية، وكان طيلة عقدين من الزمن واحدا من القيادات الاساسية في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الي جانب شغله عدة مواقع حكومية متقدمة في الحكومة المحلية لاقليم شمال العراق، وفي الحكومة الاتحادية ببغداد.
ولد صالح في عام 1960 بمحافظة السليمانية، واتم دراسته الجامعية الاولية بأختصاص الهندسة المدنية في جامعة كارديف البريطانية عام 1983، ومن ثم نال شهادة الدكتوراه في الإحصاء والتطبيقات الهندسية في الكومبيوتر من جامعة ليفربول عام 1987.
وانضم سرا إلي صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني اواخر عام 1976، ومن ثم أصبح عضوا في تنظيمات أوروبا ومسؤولا عن مكتب العلاقات الخارجية للاتحاد في بريطانيا.
وفي عام 1992 تم انتخابه عضوا في قيادة الاتحاد، في أول مؤتمر للحزب، ليكلف بمهمة إدارة مكتب الاتحاد الوطني الكردستاني في أميركا، كما أصبح ممثلا لأول حكومة في إقليم شمال العراق لدي واشنطن.
وشغل منصب رئيس حكومة إلاقليم للفترة من شهر كانون الثاني-يناير 2001 وحتي منتصف عام 2004، وبعد سقوط نظام صدام، تولي منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة عام 2004، ومن ثم شغل منصب وزير التخطيط في الحكومة العراقية الانتقالية عام 2005، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء في أول حكومة منتخبة عام 2006، حيث تولي مهمة الملف الاقتصادي عبر ترؤسه للجنة الاقتصادية.
وخلال الفترة من تشرن الاول-اكتوبر من عام 2009 وحتي عام 2011 تولي مرة اخري رئاسة الحكومة المحلية في الاقليم.
وفي منتصف شهر ايلول-سبتمبر من العام الماضي، اعلن صالح رسميا خروجه من الاتحاد الوطني الكردستاني، وتشكيله كيانا سياسيا جديدا تحت مسمي (التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة)، وفي التاسع عشر من الشهر الماضي، اعلن برهم صالح عودته للاتحاد الوطني، الذي بادر الي ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية.
ويعد صالح رابع رئيس للعراق منذ سقوط نظام صدام في ربيع عام 2003، بعد غازي الياور، الذي شغل المنصب في عام 2004، تبعه الراحل جلال الطالباني، الذي تولي المنصب منذ عام 2005 وحتي عام 2014، علما انه انقطع عن ممارسة مهامه منذ اواخر عام 2012 بسبب المرض، ليخلفه فؤاد معصوم من عام 2014 وحتي الان.
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برهم صالح، رابع رئيس منذ 2003 يتعهد بالحفاظ علي وحدة العراق وسيادته

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