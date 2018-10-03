مصرع 40 عنصرا من الإرهابيين الدواعش

وأضاف حاجي زادة مساء اليوم الثلاثاء فيما يخص بالعمليات الصاروخية التي نفذت علي يد الحرس الثوري أمس الإثنين ضد الجماعات الإرهابية في سوريا: كانت معلومات فيلق القدس دقيقة للغاية وبناء علي هذه المعلومات، تمكنا من إنجاز عمليات ناجحة .

وفيما أكد نجاح العمليات الصاروخية التي قام بها الحرس الثوري ضد الدواعش قال حاجي زادة ان قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري أكد إصابة الصواريخ الأهداف المحددة وكان بين القادة الدواعش الذين لقوا حتفهم جراء هذه الهجمات، قائد (الإرهابيين في) الموصل.

ووضح حاجي زادة، تم خلال هذه العمليات إستهداف مبني صغير لا يمكن إستهدافه عادة الا عبر استخدام صواريخ ليزرية مما يؤكد نجاح هذه العمليات ومدي قدرة القوات المسلحة الإيرانية .

إنتهي**أ م د**س.ر

