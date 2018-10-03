قائد قوة الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري:

مصرع 40 عنصرا من الإرهابيين الدواعش

طهران/2 تشرين الأول/اكتوبر/ إرنا- أعلن قائد قوة الجو-فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية العميد 'أمير علي حاجي زادة' عن مصرع نحو 40 عنصرا من الإرهابيين الدواعش ممن لاتزال جثثهم تحت الأنقاض.

وأضاف حاجي زادة مساء اليوم الثلاثاء فيما يخص بالعمليات الصاروخية التي نفذت علي يد الحرس الثوري أمس الإثنين ضد الجماعات الإرهابية في سوريا: كانت معلومات فيلق القدس دقيقة للغاية وبناء علي هذه المعلومات، تمكنا من إنجاز عمليات ناجحة .
وفيما أكد نجاح العمليات الصاروخية التي قام بها الحرس الثوري ضد الدواعش قال حاجي زادة ان قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري أكد إصابة الصواريخ الأهداف المحددة وكان بين القادة الدواعش الذين لقوا حتفهم جراء هذه الهجمات، قائد (الإرهابيين في) الموصل.
ووضح حاجي زادة، تم خلال هذه العمليات إستهداف مبني صغير لا يمكن إستهدافه عادة الا عبر استخدام صواريخ ليزرية مما يؤكد نجاح هذه العمليات ومدي قدرة القوات المسلحة الإيرانية .
إنتهي**أ م د**س.ر



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مصرع 40 عنصرا من الإرهابيين الدواعش

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