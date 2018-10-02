انضمام غواصتين جديدتين الي البحرية الايرانية

وقد استخدمت في هاتين الغواصتين احدث التقنيات واعقدها في العالم مما يرفع مستوي القوة الردعية القابلة للوثوق في مواجهة جميع التهديدات.

ويبلغ طول كل غواصة 29 مترا وهي قادرة علي اطلاق انواع الالغام البحرية ونقل قوات المغاوير.

انتهي**س.ر

