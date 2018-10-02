انضمام غواصتين جديدتين الي البحرية الايرانية

بندرعباس/ 2 تشرين الاول/ اكتوبر- انضمت غواصتا 'غدير' جديدتان اليوم الي بحرية الجيش الايراني في سواحل مكران (جنوب شرق) في مراسم حضرها قائد بحرية الجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي وامام جمعة مدينة جاسك وعدد من المسؤولين في المنطقة البحرية الثانية التابعة لسلاح البحر الايراني.

وقد استخدمت في هاتين الغواصتين احدث التقنيات واعقدها في العالم مما يرفع مستوي القوة الردعية القابلة للوثوق في مواجهة جميع التهديدات.
ويبلغ طول كل غواصة 29 مترا وهي قادرة علي اطلاق انواع الالغام البحرية ونقل قوات المغاوير.
انتهي**س.ر



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انضمام غواصتين جديدتين الي البحرية الايرانية

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