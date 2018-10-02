الناطق باسم الخارجية: العالم احوج مايكون اليوم الي افكار غاندي الرافضة للعنف

طهران/ 2 تشرين الاول/ اكتوبر-قال الناطق باسم الخارجية الايرانية 'ان العنف بات يحصد اليوم ارواح الكثير من النساء والاطفال الابرياء وعلي هذا فان العالم احوج ما يكون لافكار غاندي الرافضة للعنف' .

واضاف بهرام قاسمي في مراسم ازاحة الستار عن كتب 'غاندي الزعيم الفريد' و 'ملحمة مهاتما غاندي' و 'العدد الخاص لمجلة بخارا بمناسبة الذكري الخمسين بعد المئة لميلاد غاندي'، اضاف ان
ان الهجمات الاهابية اليوم تحصد ارواح الكثير من الابرياء في مختلف انحاء العالم والبعض بمهاجمة الدول الاخري وعن طريق الحرب والحظر يقتلون الالاف ويهددون حياة الكثيرين.
وقال ان افكار هذا الرجل العظيم (غاندي) ودعواته لسيادة الاخلاق والسلام والصدق ومعاداة العنف هي الحل الانجع لاوجاع المجتمعات البشرية في عصرنا الحاضر.
وشدد بالقول ان التقارب الموجود بين غاندي والافكار الاسلامية جعل منه شخصية مؤثرة ومحبوبة بين المسلمين حيث كان له نفوذ فريد بين المسلمين في الهند .
وقال ان افكار هذا الزعيم العظيم قائمة علي مبادئ التسامح والتساهل في التعاطي مع الشعوب والاديان والجماعات والمجتمعات المختلفة.
انتهي**س.ر



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الناطق باسم الخارجية: العالم احوج مايكون اليوم الي افكار غاندي الرافضة للعنف

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