البرلمان العراقی ینتخب برهم صالح رئیسا للجمهوریة

بغداد / 2 تشرین الاول / اكتوبر / ارنا – انتخب مجلس النواب العراقی، المرشح الكردی 'برهم صالح' رئیسا جدیدا للجمهوریة وخلفا لسلفه 'فؤاد معصوم' فی هذا البلد.

وافاد مراسل 'ارنا' من بغداد، ان البرلمان العراقی اختار فی جلسته الیوم الثلاثاء من بین 7 مرشحین، المرشح برهم صالح لیشغل منصب رئاسة الجمهوریة علي مدي السنوات الاربعة القادمة فی العراق.
وبرهم صالح، هو من موالید 1960 فی مدینة السلیمانیة العراقیة، ویعد الرئیس الاقل سنا مقارنة بسائر رؤساء الجمهوریة السابقین فی العراق.
وسبق للرئیس العراقی الجدید ان شغل عددا من المناصب القیادیة فی اقلیم كردستان العراق وایضا الحكومة المركزیة، ومنها مساعد رئیس الوزراء فی عهد الحكومة الانتقالیة التی تراسها ایاد علاوی، كما تسلم خلال حكومة ابراهیم الجعفری المؤقتة (فی 2005) منصب مساعد رئیس الوزراء للشؤون الاقتصادیة، و واصل هذه المسؤولیة خلال الحكومة المنتخبة الاولي فی العراق برئاسة نوری المالكی.
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البرلمان العراقی ینتخب برهم صالح رئیسا للجمهوریة

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