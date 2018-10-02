زنكنه ردا علي ترامب : لخفض سعر النفط انس العقوبات علي ايران

وقال بيجن نامدار زنكنه في اجتماع لجنة الطاقة بمجلس الشوري الاسلامي ان الرئيس الاميركي يريد سحب نحو 4 الاف برميل من النفط والمحاصيل البتروكيماوية الايرانية من السوق فيما ان العالم غيرقادر علي تحمل ذلك وهذا ما يؤدي الي ارتفاع الاسعار.

واضاف ان انتاج ايران من النفط لم ينخفض في الظروف الحالية والوضوع الموجود هو تداعيات نفسية ليس الا ، لكن ترامب يدعو الي عدم ارتفاع سعر النفط و يتوقع من اوبك ان تزيد الانتاج فيما ان هذه المنظمة لم يعد لها طاقة للانتاج .

واوضح ان اوبك تنتج النفط بكل مالديها من طاقة مؤكدا ان مايعرض في السوق احيانا هو من الاحتياطي وان الاحتياطي ليس لتعديل السوق بل للظروف الطارئة.

وشدد بالقول ان السبيل الامثل لتفادي ارتفاع اسعار النفط وخروج السوق من الازمة هو تعليق العقوبات ضد ايران ووقفها.

وقال زنكنه ان السوق لاتعاني من نقص حاليا لكن التداعيات النفسية والازمات السياسية التي يوحي بها الاميركان ادت الي ارتفاع اسعار النفط والضرر تتحمله الصين واليابان والاوربيون من حيث ان هذه الدول بحاجة الي استيراد النفط.

واوضح ان ايران عازمة علي انتاج النفط بكل مالديها من طاقة لكن الاميركان يحاولون الايسمحوا لها بالانتاج وتوزيع نفطها في السوق.

انتهي**س.ر

