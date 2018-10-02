المعلم: العلاقات السورية الإيرانية ليست للمساومة

وأوضح قال المعلم في مقابلة مع قناة روسيا اليوم أن العلاقات السورية الإيرانية ليست للمساومة وقال: “إن وجود المستشارين الإيرانيين في سورية شرعي وجاء بناء علي طلب الدولة السورية وذلك خلافا للوجود الأمريكي الذي يعد عدوانا علي سورية وسيخرج منها”.

ولفت المعلم إلي أن الخطر الآن في المناطق الشرقية نابع من العامل الأمريكي الموجود فيها بشكل غير شرعي والذي يقدم الدعم العسكري لما تسمي قوات سورية الديمقراطية في تلك المنطقة ويعرقل حوارهم مع الدولة السورية وهؤلاء اعتدي بعضهم علي الجنود السوريين الموجودين هناك وهو اعتداء غير مبرر ويجب علي من ارتكبه دفع الثمن.

وصرح إن الأمريكيين الموجودين في منطقة التنف يستقطبون فلول تنظيم “داعش” الإرهابي وهم يعيدون تأهيلهم من أجل إرسالهم مجددا لمحاربة الجيش العربي السوري لأنهم يريدون إطالة أمد الأزمة في سورية لمصلحة “إسرائيل”.

وقال المعلم: “نحن ملتزمون بمساري أستانا وسوتشي وبالجهد الذي يبذله الاتحاد الروسي والجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل إيجاد حل مناسب يخدم الشعب السوري في العملية السياسية” مشيرا إلي أن عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلي سورية ستافان دي ميستورا “غير حيادي”.

وشدد المعلم علي أن تلك المجموعة مكونة من دول كانت ولاتزال جزءا من التآمر علي سورية وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وقال: “كل الأسلحة التي كانت بحوزة الإرهابيين في مناطق عديدة من سورية من صناعة هذه الدول”.

إلي ذلك جدد المعلم دعوة المهجرين السوريين الي العودة لوطنهم وقال: “إننا نرحب وندعو كل مهجر سوري في الخارج إلي أن يعود لوطنه.. نؤمن له سبل الحياة الكريمة وأمنه ومستقبله للمساهمة في إعادة إعمار بلده” معربا عن الأسف لأن الغرب مازال يمنعهم من العودة عبر سياسات التخويف التي يتبعها معهم التي لا أساس لها من الصحة.

ووصف المعلم الأجواء الدولية الحالية بشأن الوضع في سورية “بالايجابية” وقال: “إن الأجواء إيجابية علي الساحتين العربية والدولية بسبب التطورات الميدانية التي شهدتها سورية مؤخرا” لافتا إلي أن الوفود المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ابتعدت عن الحديث عن سورية ومن تحدث تحدث إيجابيا وليس سلبيا.

وحول وضع سورية في الجامعة العربية، قال المعلم إن “الذين أغلقوا باب عضوية سورية في الجامعة عليهم أن يفتحوا الباب أولا ثم نقرر في سورية هل ندخل أم لا ندخل “.

انتهي**2018**س.ر

