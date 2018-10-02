السفير الهولندي في طهران : لتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء خلال مراسم افتتاح معرض 'درنتس' الهولندي بمقر المتحف الوطني الايراني في طهران، دعا 'ويرنر' الي التركيز علي آليات التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية؛ مردفا انه في ضوء المرحلة الحساسة الراهنة فإن التبادل الثقافي سيكون بناء في سياق النهوض بالمستوي المعرفي للشعوب.

كما نوّه السفير الهولندي الي ان التعاون بين متحفي درنتس الهولندي والمتحف الوطني الايراني يجسّد نموذجا من النجاح الدبلوماسي بين طهران وامستردام.

وخلص ويرنر الي ان بلاده ستكرس طاقاتها في سياق التناغم والتنسيق والتعاون الثقافي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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