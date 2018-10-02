الدخول بدون تأشيرة من حدود شلمجة ممنوع للعراقيين اعتبارا من 6 أكتوبر

وأضاف زماني اليوم الثلاثاء في تصريح لمراسل إرنا: نظرا لعدم إكتمال عملية توفير البني التحتية اللازمة لإستقبال المواطنين العراقيين علي حدود شلمجة، وبهدف تنظيم وتوفير الخدمات للزوار، يُحظر دخول الواطنين العراقيين من دون تأشيرة الي إيران عبر حدود شلمجة اعتبارا من السادس من أكتوبر الجاري الموافق 26 محرم الحرام.

واوضح، ان هذا القرار سيكون نافذا حتي 3 تشرين الثاني/نوفمبر الموافق 24 صفر وبعد ذلك التاريخ سيكون دخول هؤلاء المواطنين الي مدينتي آبادان وخرمشهر (في منطقة أروند الحرة/جنوب غربي البلاد) وفقا للقوانين الخاصة بالمناطق الحرة.

علما بأنه يتوافد يوميا حوالي 3 الي 4 آلاف من المواطنين العراقيين علي مدينتي آبادان وخرمشهر.

إنتهي**أ م د**س.ر

