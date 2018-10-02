مدير عام منظمة منطقة أروند الحرة:

الدخول بدون تأشيرة من حدود شلمجة ممنوع للعراقيين اعتبارا من 6 أكتوبر

بندرعباس/2 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أعلن مدير عام منظمة منطقة أروند الحرة 'إسماعيل زماني' ان دخول المواطنين العراقيين من حدود شلمجة الي إيران من دون تأشيرة ممنوع اعتبارا من السادس من تشرين الاول/ أكتوبر الجاري وذلك بهدف تعزيز عملية تقديم الخدمات الي زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

وأضاف زماني اليوم الثلاثاء في تصريح لمراسل إرنا: نظرا لعدم إكتمال عملية توفير البني التحتية اللازمة لإستقبال المواطنين العراقيين علي حدود شلمجة، وبهدف تنظيم وتوفير الخدمات للزوار، يُحظر دخول الواطنين العراقيين من دون تأشيرة الي إيران عبر حدود شلمجة اعتبارا من السادس من أكتوبر الجاري الموافق 26 محرم الحرام.
واوضح، ان هذا القرار سيكون نافذا حتي 3 تشرين الثاني/نوفمبر الموافق 24 صفر وبعد ذلك التاريخ سيكون دخول هؤلاء المواطنين الي مدينتي آبادان وخرمشهر (في منطقة أروند الحرة/جنوب غربي البلاد) وفقا للقوانين الخاصة بالمناطق الحرة.
علما بأنه يتوافد يوميا حوالي 3 الي 4 آلاف من المواطنين العراقيين علي مدينتي آبادان وخرمشهر.
إنتهي**أ م د**س.ر



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أربعينية الإمام الحسين

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الدخول بدون تأشيرة من حدود شلمجة ممنوع للعراقيين اعتبارا من 6 أكتوبر

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