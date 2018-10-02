مؤسسة دعم الشركات في اليابان مستعدة للتعاون مع ايران

بكين/2 تشرين الاول/اكتوبر- اشار رئيس موسسة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان هيروشي تاكادا الي اهمية العلاقات الاقتصادية بين طهران وطوكيو مؤكدا علي التعاون بين هذه الشركات ونظيراتها الايرانية.

واشار تاكادا اليوم الثلاثاء خلال لقائه السفير الايراني في اليابان مرتضي رحماني موحد الي دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان وقال ان موسسة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة اليابانية تدعم ثلاثة ملايين و800 شركة صغيرة ومتوسطة يابانية.
واضاف ان هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل اكثر من 99 من الشركات اليابانية الناشطة وان اكثر من 70 بالمئة من فرص العمل في اليابان توفرها هذه الشركات.
ورحب تاكادا بالملتقي الذي ستعقده السفارة الايرانية في طوكيو حول السياحة اواخر شهر تشرين الاول/اكتوبر الحالي معلنا استعداده لتقديم اي مساعدة لاقامة هذا الملتقي في اطار تعزيز العلاقات.
من جانبه اشار السفير الايراني في اليابان مرتضي رحماني خلال هذا اللقاء الي امكانية الاستفادة المتبادلة من الخبرات داعيا الي ايجاد ارضية لتبادل التجارب كي تتمكن الشركات المتوسطة والصغيرة من التعاون مع بعضها البعض.
انتهي**2018**س.ر



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اليابان

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العلاقات الاقتصادية

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مؤسسة دعم الشركات في اليابان مستعدة للتعاون مع ايران

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