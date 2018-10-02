نائب ايراني في حوار مع 'العهد' :

قواتنا العسكرية ترصد تحركات الإرهابيين في أيّ نقطة من العالم

طهران/2تشرين الاول/اكتوبر- اكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الإسلامي أبو الفضل حسن بيكي أن الجمهورية الاسلامية تستطيع أن تدافع عن نفسها ولن تضع أي ملاحظات أمامها بالنسبة لأي دولة تدعم الإرهابيين وقال ان قواتنا العسكرية ترصد تحركات الإرهابيين في أيّ نقطة من العالم.

وقال حسن بيكي في حديث مع موقع العهد الاخباري بشان العمليات الصاروخيه التي شنتها ايران ضد الارهابيين موخرا ان هذه العملية حملت عدة رسائل.
وأضاف 'الرسالة الأولي هي أن القوات العسكرية والأمنية الايرانية ترصد تحركات الارهابيين في أية نقطة من العالم وتعرف أماكن تمركز هؤلاء، لذلك فإن أيًّا من الارهابيين اذا أراد أن يقوم بأي تحرك، تستطيع الجمهورية الاسلامية العثور عليه والقضاء عليهم.
وتابع 'النقطة الثانية هي أن نظرًا لإمكاناتها الجيدة في المجال الدفاعي، تستطيع إيران أن تستهدف نقاط تجمّع الإرهابيين بصواريخها الدقيقة، ومن يريد إلحاق الضرر بأمن إيران القومي سوف يكون التدمير بانتظاره'.
وأردف أن 'الرسالة الثالثة هي موجهة للأميركيين الذين يتمركزون الآن في منطقتين شمال وشمال غرب سوريا ويقدمون الدعم التكتيكي واللوجيستي والمادي والاستخباراتي والعسكري للإرهابيين، ولذلك نؤكد أن الجمهورية الاسلامية تستطيع أن تدافع عن نفسها ولن تضع أي ملاحظات أمامها بالنسبة لأي دولة تدعم هؤلاء الإرهابيين'.
وعن الرسالة الرابعة لهذه العملية، يشير حسن بيكي الي أن هذه هي رسالة تأكيد للشعب الايراني البطل بأن القوات الأمنية الايرانية تلاحق جميع هؤلاء الجرذان الإرهابيين الذين يعبثون بالأمن ويستهدفون المواطنين الأبرياء وستقضي علي هذه الجماعات'.
وأكد أن الجمهورية الاسلامية ليست إيران أيام الشاه وهي تقف بقوة بوجه أميركا والسعودية وصرّح 'علي هولاء ألا يلعبوا بذيل الأسد'.
وشدد علي أن 'إيران تستطيع أن تساعد جميع الدول في مواجهة الإرهاب'، لافتًا إلي أن 'إيران تؤكد دوماً أن العلاقات الجيدة مع الدول الجوار هي في سلم أولوياتها'.
انتهي**2018**س.ر



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قواتنا العسكرية ترصد تحركات الإرهابيين في أيّ نقطة من العالم

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