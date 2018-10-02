عون: ادعاءات نتنياهو لا اساس لها من الصحة

ودعا الرئيس عون النمسا ودول العالم الي “التنبه لما تخطط له اسرائيل تجاه لبنان، لا سيما وانها تواصل انتهاكاتها للقرارات الدولية ومنها القرار 1701″، ولفت الي ان لبنان “سوف يواجه اي اعتداء اسرائيلي ضد سيادته”.

واطلع الرئيس عون الوزيرة كنيسيل التي تعني ايضا بشؤون اوروبا والاندماج، علي “موقف لبنان الداعم لعودة النازحين السوريين الي المناطق السورية الامنة”، عارضا التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والامنية التي نتجت عن تدفق النازحين السوريين الي لبنان منذ العام 2011.

وسجل رئيس الجمهورية “عدم وضوح موقف الاسرة الدولية حيال مسألة عودة النازحين”، لافتا الي ان لبنان “يدعو الي الفصل بين هذه العودة والاتفاق علي الحل السياسي، لان الوصول الي هذا الحل قد يتأخر كما حصل بالنسبة الي قضايا اخري، منها القضية الفلسطينية”.

وطلب “دعم النمسا للاقتراح الذي قدمه في كلمته امام الجمعية العمومية للامم المتحدة لانشاء “اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار” التي يريد لبنان من خلالها تعميم ثقافة السلام في العالم وتخريج طلاب يؤمنون باهمية الحوار بين الحضارات والشعوب والاديان والاعراق”.

واشارت الوزيرة كنيسيل الي ان النمسا “تقف الي جانب لبنان وتعتبره بلدا نموذجيا في صمود ابنائه وتضحياتهم والتي هي موضع تقدير دول العالم في الماضي والحاضر”، وقالت”لبنان امام تحديات كثيرة، لكنه قادر علي مواجهتها وتجربته الانسانية شكلت مدرسة يحتذي بها”.

واكدت ان “الرعاية التي قدمها لبنان للنازحين السوريين غير مسبوقة في تاريخ الدول والشعوب”، داعية الي “اعتماد حلول تدريجية للازمة السورية تساعد علي انهاء معاناة النازحين وتحد من تداعياتها علي لبنان”، مجددة تأييد النمسا “لسيادة لبنان واستقلاله وسلامة اراضيه”، داعية الي “احترام تنفيذ قرار مجلس الامن الرقم 1701 وتعزيز العلاقات اللبنانية – النمسوية وتطويرها في المجالات كافة”.

المصدر: الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام

انتهي**2054**س.ر

