ردا علي بيان صادر عن 3 وزراء فرنسيين؛

قاسمي : نطالب بالإفراج العاجل عن الدبلوماسي الايراني

طهران / 2 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية من الايادي المشؤومة التي تحاول المساس بالعلاقات التاريخية بين ايران وفرنسا وسائر البلدان الاوروبية المؤثرة؛ مطالبا بالافراج فورا عن الدبلوماسي الايراني المعتقل (في فرنسا).

وفي معرض رده علي البيان الصادر عن 3 وزراء في حكومة باريس بشأن التهم الواهية الموجهة الي احد الدبلوماسيين الايرانيين بـ 'التورط في اعمال مخربة ضد احد اجتماعات زمرة ارهابية في العاصمة الفرنسية' والتي ادت الي اعتقاله، اكد قاسمي اليوم الثلاثاء علي المسؤولين الفرنسيين بانتهاج المصداقية قبال ايران.
واردف قائلا : اذ نجدد رفضنا لهذه التهم والمزاعم المطروحة، نعلن عن احتجاج ايران الشديد علي اعتقال الدبلوماسي الايراني ونطالب بالافراج عنه فورا.
ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية الي ان هذا الحادث عبارة عن سيناريو ومخطط يرمي الي تدمير العلاقات الجيدة والمتنامية بين ايران واوروبا ويصب في سياق مآرب امريكا والكيان الصهيوني، ومن اعداد زمرة ارهابية مناوئة للشعب والتي تتخذ من فرنسا مقرا لها.
واذ شدد علي مواقف الجمهورية الاسلامية الرافضة لكافة الممارسات الارهابية، صرح قاسمي انه في ضوء الوثائق والمستندات المتوفرة فقد اصبح دور المناوئين ومضمري السوء والعناصر المخربة في اعداد هذه المسرحية المضحكة واضحا.
انتهي ** ح ع



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قاسمي : نطالب بالإفراج العاجل عن الدبلوماسي الايراني

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