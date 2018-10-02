الوزارة ستقدم للبرلمان تقريرا شاملا حول الهجوم الارهابي في اهواز

وفي تصريح لمراسل 'ارنا' اليوم، اشار ساماني الي حضور وزير الداخلية الايراني اعمال الجلسة غير العلنية لمجلس الشوري الاسلامي التي عقدت اليوم الثلاثاء لمناقشة الهجوم الارهابي في اهواز؛ مردفا انه تقرر في هذا الاجتماع ان يقدم الوزير الي البرلمان تقريرا شاملا بشان هذا الحادث الارهابي.

واردف المتحدث باسم وزارة الداخلية قائلا، ان رحماني فضلي وغيره من المسؤولين لدي المؤسسات المعنية بموضوع الهجوم الارهابي في اهواز، قدّموا الي نواب البرلمان اليوم بعض التقارير حول الحادث الارهابي في اهواز.

وتابع قائلا، لقد تقرر ان تقوم وزارة الداخلية بدراسة التقارير الصادرة عن المؤسسات ذات الصلة، واعداد تقرير شامل يضم الاجراءات المتخذة من قبل هذه الجهات في مرحلة ما قبل وبعد الهجوم، وتسليمه الي مجلس الشوري الاسلامي.

واذ ندّد بالحادث الارهابي الذي استهدف الاسبوع الماضي عرضا عسكريا في مدينة اهواز، اعرب ساماني عن تعاطفه مع اسر الشهداء في هذا الحادث المرير؛ مؤكدا ان هكذا احداث لن تخلّ في وحدة وتماسك الشعب الايراني الشريف.

انتهي ** ح ع

