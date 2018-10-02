محكمة العدل الدولیة تصدر غدا حكمها حول دعوی ایران ضد امیركا

وكانت محكمة العدل الدولیة اعلنت فی موقعها الرسمی علی الانترنت ان هذه المحكمة ستصدر حكمها یوم 3تشرین الاول/ اكتوبر الحالی بشان الشكوی القضائیة التی رفعتها ایران ضد امیركا حول انتهاك الاخیره لاتفاقیة الصداقة بین البلدین.

وستعقد المحكمة جلستها یوم غد الاربعاء فی الساعة العاشرة صباحا حسب التوقیت المحلی فی قصر السلام فی لاهای بهولندا اذ سیتلو رئیس المكحمه القاضی عبدالقوی احمد یوسف الحكم.

وكان وزیر الخارجیة الایرانی محمد جواد ظریف اعلن فی 16 حزیران/یولیو الماضی ان ایران رفعت شكوی قضائیة ضد امیركا بسبب 'انتهاك امریكا لاتفاقیة الصداقة والعلاقات الاقتصادیة والقانون القنصلی بین البلدین لعام 1995' اذ تم تقدیم هذه الدعوی الی الامانة العامة للمحكمة.

انتهی**2018 ** 1718

