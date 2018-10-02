المعلم يثني علي الضربة الإيرانية في البوكمال

طهران /2 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا - اثني وزير الخارجية السوري وليد المعلم علي الضربة الإيرانية في البوكمال ورأي أنّ الصواريخ تأتي في إطار مكافحة الإرهاب،

وفي مقابلة مع قناة الميادين قال المعلم ان أن التعاون مع إيران شرعي وينسجم مع سيادة سوريا.
واضاف أن الفصل الأخير من الحرب السورية يشمل تحرير إدلب وأرياف حلب الشمالية الشرقية وصولاً إلي منبج وشرق الفرات.
وتابع المعلم أنّ الجميع موقن أنّ سوريا هي التي ستكتب الفصل الأخير في الحرب علي الإرهاب.
وأضاف أنّ الهدف من العدوان الرباعي علي اللاذقية إطالة أمد الأزمة لتستوعب (إسرائيل) الانتصارات التي حقّقها الجيش السوري بمساعدة حلفائه في تحرير أكثر من تسعين في المئة من الاراضي السورية.
كما أكّد المعلم أنّ وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت بنجاح فائق للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت أكثر من ثلثيها، معرباً عن ثقته بقدرة سوريا علي حماية أجوائها من العدوان الإسرائيلي وغيره.
وبشأن منظومة صواريخ (اس 300) أعرب المعلم عن ثقة بلاده بالتأكيدات الروسية أنّ سماء سوريا ستكون محمية للدفاعِ عنها بموجب ذلك.
انتهي ** 1837



برچسب ها

سياسي

وليد العلم

الضربة الايرانية

شرق الفرات

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

المعلم يثني علي الضربة الإيرانية في البوكمال

معظم المشاهدات

الحرس الثوری یستهدف بصواریخ بالیستیة مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة شرق الفرات

الحرس الثوری یستهدف بصواریخ بالیستیة مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة شرق الفرات

البناء والاصلاح يتفقان علي ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة الجديدة

البناء والاصلاح يتفقان علي ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة الجديدة

الحرس الثوری یستهدف مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة

بیان صادر عن حرس الثورة الاسلامیة:

الحرس الثوری یستهدف مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة

الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي يصدر بياناً عشية جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي يصدر بياناً عشية جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

الوطني الكردستاني يرفض نتائج الانتخابات، والمفوضية تؤكد: المشاركة جيدة

الوطني الكردستاني يرفض نتائج الانتخابات، والمفوضية تؤكد: المشاركة جيدة

أحدث الأخبار

الوزارة ستقدم للبرلمان تقريرا شاملا حول الهجوم الارهابي في اهواز

المتحدث باسم وزارة الداخلية :

الوزارة ستقدم للبرلمان تقريرا شاملا حول الهجوم الارهابي في اهواز

محكمة العدل الدولية تصدر غدا حكمها حول دعوي ايران ضد اميركا

محكمة العدل الدولية تصدر غدا حكمها حول دعوي ايران ضد اميركا

المعلم يثني علي الضربة الإيرانية في البوكمال

المعلم يثني علي الضربة الإيرانية في البوكمال

اربعة آلاف ايراني يعملون في اعمار العتبات المقدسة في العراق

مساعد لجنة اعمار العتبات المقدسة:

اربعة آلاف ايراني يعملون في اعمار العتبات المقدسة في العراق

تخصيص استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار لتطوير السكك الحديدية في البلاد

مدير الشركة الوطنية للسكك الحديدية :

تخصيص استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار لتطوير السكك الحديدية في البلاد

موضوعات مرتبط