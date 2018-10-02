المعلم يثني علي الضربة الإيرانية في البوكمال

وفي مقابلة مع قناة الميادين قال المعلم ان أن التعاون مع إيران شرعي وينسجم مع سيادة سوريا.

واضاف أن الفصل الأخير من الحرب السورية يشمل تحرير إدلب وأرياف حلب الشمالية الشرقية وصولاً إلي منبج وشرق الفرات.

وتابع المعلم أنّ الجميع موقن أنّ سوريا هي التي ستكتب الفصل الأخير في الحرب علي الإرهاب.

وأضاف أنّ الهدف من العدوان الرباعي علي اللاذقية إطالة أمد الأزمة لتستوعب (إسرائيل) الانتصارات التي حقّقها الجيش السوري بمساعدة حلفائه في تحرير أكثر من تسعين في المئة من الاراضي السورية.

كما أكّد المعلم أنّ وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت بنجاح فائق للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت أكثر من ثلثيها، معرباً عن ثقته بقدرة سوريا علي حماية أجوائها من العدوان الإسرائيلي وغيره.

وبشأن منظومة صواريخ (اس 300) أعرب المعلم عن ثقة بلاده بالتأكيدات الروسية أنّ سماء سوريا ستكون محمية للدفاعِ عنها بموجب ذلك.

انتهي ** 1837

