تخصيص استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار لتطوير السكك الحديدية في البلاد

جاءت تصريحات المسؤول الايراني في كلمة له خلال المؤتمر الدولي الحادي عشر لـ 'منظمة اوراسيا للتعاون السككي' الذي بدأ اعماله بطهران اليوم الثلاثاء.

ولفت محمد زادة الي تنفيذ مشاريع استثمارية خلال العام الماضي بقيمة 1,2 مليار دولار لتعزيز البني التحتية في مجالات النقل والشحن علي صعيد البلاد.

وفيما نوّه بمزايا التوفير من خلال استخدام النقل السككي، قال المسؤول في وزارة الطرق الايرانية ان القطاع السككي في ايران نحج في توفير 250 مليون دولار من الوقود خلال العام الماضي.

واردف، ان الحكومة تبذل جهدها في اطار الخطمة التنموية السادسة لتوظيف النقل السككي في انجاز 30 بالمئة من اجمالي نشاطات النقل داخل البلاد.

وقال محمد زادة ان الجمهورية الاسلامية الايرانية حققت نجاحا تجاريا خلال العام 2017؛ موضحا ان الاتحاد الاوروبي صدّر ما قيمته 11 مليار يورو من البضائع الي ايران خلال هذه الفترة فيما بلغت الصادرات الايرانية الي اوروبا 10 مليارات يورو.

واردف المسؤول في وزارة الطرق واعمار المدن قائلا، ان شبكة السكك الحديدية في ايران سجلت نموا بنسبة 20 بالمئة في مجال النقل السككي خلال الاشهر الستة الاولي من العام الايراني الحالي (بدا في 21 مارس 2018).

واضاف انه في ضوء البرامج التنموية، يتوقع ان تبلغ الطاقة الاستيعابية بحلول العام 2020 في مجال النقل السككي الايراني، 25 مليون طن.

واستطرد، ان شركة السكك الحديدية في ايران تضع علي سلّم برامجها انشاء طريق سككي بدء من زاهدان ومرورا بمدينة جابهار وخواف (بمحافظة سيستان وبلوجستان – جنوب شرق) و وصولا الي الشبكة السككية في مدينة هرات الافغانية.

وتابع، كما تتابع الشركة الوطنية في اطار مشاريعها التنموية، انجاز المشروع السككي الذي يصل ميناء انزلي (شمال) وميناء جابهار بالشبكة السككية وانشاء طريق سككي يربط الصين باوروبا.

يذكر ان المؤتمر الدولي الحادي عشر لـ 'منظمة اوراسيا للتعاون السككي' يقام في طهران علي مدي يومي الثلاثاء والاربعاء (2 و3 اكتوبر) بمشاركة 11 دولة و4 منظمات دولية معنية بشؤون النقل السككي.

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