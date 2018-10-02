صادرات الأسمنت الإيراني إلي آسيا الوسطي ارتفع بنسبة 191 في المئة

طهران/ 2 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - قال مدير عام خط السكك الحديدية في خراسان (شمال شرق) إنه في النصف الأول من هذا العام، وصلت صادرات الأسمنت عبر معبر سكة حديد سرخس إلي دول آسيا الوسطي إلي 193 ألف طن، بزيادة 191٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واضاف 'محمد هادي ضيايي مهر' ، اليوم الثلاثاء إن أسباب نمو صادرات الأسمنت من حدود سرخس، يعود الي إنشاء سوق الأسمنت الإيراني الجديد في أوزبكستان لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، والسعي لتوريد العربات التي يحتاجها المصدرين من دول آسيا الوسطي وتطوير البنية التحتية في محطة مطهري .
وأوضح: خفض استهلاك الوقود وزيادة عامل الأمان من فوائد النقل بالسكك الحديدية، ومن ناحية أخري، زيادة تصدير الأسمنت عبر شبكة السكك الحديدية ، سيزيد من دخول وحدات التصنيع وجذب أسواق جديدة في دول آسيا الوسطي، وهذا سيدعم السلعة الإيرانية، ويساعد علي ازدهار فرص العمل وتحقيق الاقتصاد المقاوم.
وأشار المدير العام لشركة خراسان للسكك الحديدية إلي إن تصدير الأسمنت من حدود سرخس يمثل 92٪ من صادرات الأسمنت، وأضاف: الوجهة الرئيسية لتصدير الأسمنت من معبر سكة حديد سرخس الي أوزبكستان بـ 175 ألف طن وحصة 91٪ ومن ثم تركمانستان وطاجيكستان.
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صادرات الأسمنت الإيراني إلي آسيا الوسطي ارتفع بنسبة 191 في المئة

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