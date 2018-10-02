تنمية التعاون بين ايران وسلطنه عمان في مجال الثروة السمكية

طهران/2 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- سيشهد التعاون الثنائي بين ايران وسلطنه عمان تناميا في مجال الثروة السمكية في ضوء زيارة وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية العماني لطهران.

وقد التقي سفير الجمهورية الاسلامية الايرانيه في سلطنه عمان حجة الاسلام 'محمدرضا نوري شاهرودي' بوكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية العماني'حمد العوفي' وبحث معه سبل تمتين التعاون المشرك بين البلدين في مجال الثروة السمكية وتقرر ان يزور وفد عماني برئاسة العوفي طهران بنهاية العام الحالي .
وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل تنمية العلاقات للاستثمار المشترك في مجال الصيد والتعليب وانشاء مصنع مشترك لهذا الغرض.
وكان رئيس موسسة الثروة السمكية الايرانية 'حسن صالحي' قد بحث خلال زيارته لمسقط عام 2016 سبل التعاون المشترك بين البلدين معلنا رغبة سفن الصيد الايرانية للرسو في ميناء صلالة العماني وفي المقابل استعداد الموانئ الايرانية لاستقبال السفن العمانية.
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تنمية التعاون بين ايران وسلطنه عمان في مجال الثروة السمكية

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