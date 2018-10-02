شركة آسمان للطيران تنفي الطابع السياسي في وقف رحلاتها إلي طاجيكستان

طهران/ 2 تشرين الأول/ أكتوبر/ إرنا - قال مسؤول كبير في شركة آسمان للطيران، إن السبب وراء وقف رحلاتها من إيران إلي طاجيكستان ليس سياسيا، وأن التقارير التي تبث حول وجود دوافع سياسية غير صحيحة.

واضاف نائب مدير الخدمات التجارية والخدمية في الشركة، صمد أمين زاده، اليوم الثلاثاء، في تصريح لمراسل ارنا، أن هذه الشركة أوقفت رحلاتها مؤقتا الي العاصمة الطاجيكية دوشنبة، فقط بسبب تقلبات العملة وعدم الجدوي الاقتصادية للرحلات الدولية إلي عدة دول، بما فيها طاجيكستان .
ورفض مزاعم راديو 'آزادي' بهذا الشان، وصرح: بما أن صناعة الطيران هي صناعة قائمة علي العديد من التقنيات و ذات أسعار مرتفعة بالعملة الأجنبية، فقد اتخذت شركة آسمان للطيران هذا القرار مؤقتًا بحيث بعد استقرار الصرف الأجنبي، ستعيد رحلاتها إلي طاجيكستان كما في السابق.
وأعرب أمين زاده عن أمله في التوصل إلي حل أسرع لتقلبات سوق العملات، معربا عن تفاؤله بأن طائرات آسمان قد تستأنف رحلاتها من مشهد أو طهران إلي دوشنبه ، والتي استمرت قرابة ثلاثة عقود.
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قطع رحلاتها الى طاجيكستان

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شركة آسمان للطيران تنفي الطابع السياسي في وقف رحلاتها إلي طاجيكستان

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