ايران و سوريا توقعان مذكرة تفاهم لبناء محطة كهرباء في اللاذقية

طهران/2 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- وقعت ايران وسوريا اتفاقية تنص علي بناء محطة الدورة المركبة بطاقة تبلغ 540 ميغاواط لتوليد الكهرباء في اللاذقية.

ووقع مذكرة التفاهم مديرعام مجموعه مبنا الصناعية في ايران 'عباس علي ابادي' فيما وقعها من الجانب السوري مديرعام موسسة توليد الكهرباء في سوريا 'محمود رمضان' و ذلك علي هامش اجتماع جمع وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان و وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي.
وتبلغ قيمة مذكرة التفاهم هذه 411 مليون يورو و من المقرر أن تبدأ عمليات بناء المحطة في بداية العام الميلادي القادم علي ثلاث مراحل حيث تستغرق المرحلة الاولي منها خمسة عشر شهرا فيما تستمر المرحلة الثانية عاما كاملا علي أن تبدأ بعدها المرحلة الثالثة التي ستستمر 34 شهرا.
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ايران و سوريا توقعان مذكرة تفاهم لبناء محطة كهرباء في اللاذقية

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