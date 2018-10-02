عضو الهيئة الرئاسية للبرلمان:

نتوقع دراسة لائحه انضمام ايران الي معاهدة CFT الاسبوع القادم

طهران/2تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – قال عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الشوري الاسلامي أحمد أمير آبادي اليوم الثلاثاء: إنّ لائحه انضمام ايران الي معاهدة مكافحة تمويل الإرهابCFT لن يُناقش غداً الأربعاء وستُحال دراسته الي الاسبوع القادم إن تمت المصادقة النهائية علي مشروع قانون مكافحة تهريب السلع والعملة الصعبة.

وأضاف أمير آبادي اليوم الثلاثاء في تصريح لمراسل إرنا بأنّ لائحه مكافحة تهريب السلع والعملة الصعبة باتت في جدول أعمال مجلس الشوري الاسلامي بصفة عاجله وهذا ما جعلنا نؤجّل دراسة مشروع قانون CFT الي الاسبوع القادم.
وكان مجلس الشوري الاسلامي قد أوقف دراسة لائحه معاهدة مكافحة تمويل الإرهابCFT بسبب إحتجاج عدد من النواب وتقديم 50 نائباً رسالة تطالب بإيقاف مناقشته في المجلس.
وكان رئيس مجلس الشوري الاسلامي و وزيرا الأمن والخارجية و محافظ البنك المركزي ورئيس موسسة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري ورئيس لجنة الأمن القومي النيابية وعدد من النواب إضافة الي ممثلين عن مجلس صيانة الدستور والمسؤول عن وزارة الإقتصاد شاركوا في إجتماع اُقيم في هذا الشأن قاموا خلاله بدراسة لائحه قانون مكافحة تمويل الإرهاب.
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نتوقع دراسة لائحه انضمام ايران الي معاهدة CFT الاسبوع القادم

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