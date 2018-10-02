نتوقع دراسة لائحه انضمام ايران الي معاهدة CFT الاسبوع القادم

وأضاف أمير آبادي اليوم الثلاثاء في تصريح لمراسل إرنا بأنّ لائحه مكافحة تهريب السلع والعملة الصعبة باتت في جدول أعمال مجلس الشوري الاسلامي بصفة عاجله وهذا ما جعلنا نؤجّل دراسة مشروع قانون CFT الي الاسبوع القادم.

وكان مجلس الشوري الاسلامي قد أوقف دراسة لائحه معاهدة مكافحة تمويل الإرهابCFT بسبب إحتجاج عدد من النواب وتقديم 50 نائباً رسالة تطالب بإيقاف مناقشته في المجلس.

وكان رئيس مجلس الشوري الاسلامي و وزيرا الأمن والخارجية و محافظ البنك المركزي ورئيس موسسة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري ورئيس لجنة الأمن القومي النيابية وعدد من النواب إضافة الي ممثلين عن مجلس صيانة الدستور والمسؤول عن وزارة الإقتصاد شاركوا في إجتماع اُقيم في هذا الشأن قاموا خلاله بدراسة لائحه قانون مكافحة تمويل الإرهاب.

انتهي** ع ج** 1718

