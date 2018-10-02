علي المجتمع الدولي الزام مالكي الأسلحة الكيماوية بتدميرها

وقال رضا نجفي في حفل افتتاح الدورة الدولية العاشرة حول الجوانب الطبية للحماية والإغاثة من الأسلحة الكيماوية، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كواحدة من أكبر ضحايا الأسلحة الكيماوية، تدين استخدام أي سلاح للدمار الشامل من قبل اي دولة في كل مكان وتحت أي ظرف من الظروف، وهذا الاعتقاد متأصل في المعتقدات الدينية للشعب الإيراني.

وأضاف أن الشعب الإيراني لديه تجربة مريرة بأكثر من 250 هجوم كيميائي من قبل نظام صدام خلال الحرب التي استمرت 8 سنوات، والتي خلفت 100 ألف ضحية.

و أكد مدير دائرة السلام والأمن بوزارة الخارجية، أن استخدام الأسلحة غير التقليدية ضد إيران خلال السنوات الثماني من عدوان صدام، كان بصمت المجتمع الدولي ، لا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وصرح نجفي: إن عدد الضحايا في مدينة سردشت لوحدها بلغ 5 الاف شخص خلال هجمات صدام الكيماوية علي المدينة، وقال انه وبعد سنوات مديدة من انتهاء الحرب فان عدد المصابين بالاسلحة الكيماوية ووضعهم الصحي يدل علي شدة ووسعة هجمات نظام صدام علي إيران بالأسلحة الكيماوية.

وأشار إلي أن بعض هؤلاء الضحايا، وبحضورهم المكرر في العديد من الاجتماعات الدولية، أكدوا علي الحاجة إلي تدمير الأسلحة الكيميائية وتنفيذ العدالة فيما يتعلق بمرتكبي استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها.

وأضاف نجفي: علي الرغم من تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، لم يتم حتي الآن، رفع خطر استخدام المواد الكيماوية والسامة كأسلحة، والأداء غير المسؤول للجماعات الإرهابية، بما في ذلك في سوريا، يظهر بان العلوم الطبية بحاجة إلي التطوير المستمر في هذا المجال.

وأشار إلي أن الكيان الصهيوني وبعض الدول لم تنضم بعد إلي الاتفاقية، مؤكدا : يجب علي المجتمع الدولي إنهاء هذا الوضع، وطالما يوجد سلاح كيميائي في اي منطقة من مناطق العالم، فإنه يتعين علي المجتمع الدولي، حث مالكي هذه الأسلحة علي الإسراع في تدميرها.

وشدد أيضا علي ضرورة تبعية الكيان الصهيوني للقواعد الدولية والالتزام الكامل باتفاقية الأسلحة الكيماوية، ولا سيما التدمير الكامل لترسانته الكيميائية.

وأضاف، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي واحدة من أكثر الأعضاء نشاطا في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث اتخذت حتي الآن تدابير مهمة لتنفيذها الكامل لمعاهدة حظر الاسلحة الكيماوية علي الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك النجاح في عقد الدورات التسع السابقة في إطار نفس البرنامج.

انتهي** 2344

