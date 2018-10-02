الخزعلي يدعم اختيار صالح وعبد المهدي لرئاستي الجمهورية والوزراء

بغداد/2 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-اعرب الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، عن دعمه لاختيار القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية، والسياسي المستقل عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء.

وقال الشيخ الخزعلي في تصريحات صحفية، 'املنا في ان يتفق الكرد علي مرشح يقدمونه، ولكن ان لم يتفقوا ونزلوا بمرشحين اثنين من دون اتفاق، فمقبولية برهم صالح في الاطار الوطني عموما اكثر، واتوقع ان يفوز بالرئاسة'.
واوضح الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، 'ان الاتحاد الوطني كان موقفه افضل في الاحداث الاخيرة-ويعني بها الاستفتاء-وكان يتغلب عليه طابع التعقل، كما كانت لديه شجاعة في تجنب المصادمة، وبهذا حفظت دماء كثيرة، وهذا يحسب للاتحاد'.
وفيما يتعلق بمنصب رئاسة الوزراء، اكد الشيخ الخزعلي، 'ان اختيار رئيس الوزراء في العراق قضية معقدة، وفي الاصل هو قرار داخلي عراقي، ثم تأتي بعده موافقة المرجعية الدينية، او عدم اعتراضها علي الاقل، وبعد ذلك يجب الا يعترض عليه اقليميا ودوليا'.
واضاف، 'ينبغي ان يوافق علي رئيس الوزراء تحالف الفتح علي الاقل، ان لم يكن كل تحالف البناء، وتحالف سائرون، ان لم يكن كل تحالف الاصلاح والاعمار، وهذه كلها مراحل صعبة يجب ان تحقق هذه الشروط، والي الان يعد عادل عبد المهدي الاكثر حظا، ولم يأت بعده احد، او غير واضح وجود شخصية اخري تنال مقبولية من قبل كل الاطراف'.
وكان مقررا ان تشهد جلسة مجلس النواب العراقي مساء امس الاثنين، انتخاب رئيس الجمهورية، الا ان عدم تحقق النصاب ادي الي ارجاء العملية الي اليوم، اذ من المقرر ان يعقد البرلمان جلسته لانتخاب الرئيس في الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم، في ظل استمرار الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وتشبث كل منهما بمرشحه للمنصب، في وقت تبدو حظوظ مرشح الوطني الكردستاني برهم صالح، افضل من حظوظ مرشح الديمقراطي فؤاد حسين، الذي غاب عن حضور جلسة البرلمان مساء امس.
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الخزعلي يدعم اختيار صالح وعبد المهدي لرئاستي الجمهورية والوزراء

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