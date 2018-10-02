حصة صناعات المناجم من الصادرات غير النفطية الإيرانية 20 بالمائة

وخلال كلمة ألقاها في ملتقي «الرؤية المستقبلية للصناعات غير الحديدية الايرانية والتقنيات ذات الصلة» بطهران أضاف كرباسيان بأنّ 23 بالمائة من قيمة البورصة تمتلكها شركات المناجم والصناعات ذات الصلة واصفاً ايران بأنها بلد مكتظ بالمناجم.

وقال كرباسيان: إنه رغم إدراج الألومنيوم والنحاس في قائمة الحظر الأمريكي الظالم، الّا أنّ الصناعات المنجمية من شأنها أن تواصل عملها رغم الصعوبات.

وأشار الي الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا واوروبا في قطاع المعادن غير الحديدية موضحاً بأنّ التعاون مع الصين التي تمتلك 50 بالمائة من الإنتاج في هذا القطاع وإتخاذ قرارات سليمة، من شأنهما تقليل تداعيات الحظر.

وأضاف بأنّ ايران مستعدة لقفزة اقتصادية نظراً الي تمتعها ببني تحتية متنوعة في مجال النفط والغاز والمناجم والممرات المائية والكوادر المتخصصة.

وقد تم اليوم إقامة معرض علي هامش الملتقي سُمّي بمعرض «الرؤية المستقبلية للصناعات غير الحديدية الايرانية والتقنيات ذات الصلة بها» مع التركيز علي قطاع الإنتاج والسوق.

انتهي** ع ج** 1718

