ايران تشارك في المعرض الدولي للسياحة في باكستان

وافتتح المعرض برعاية وزير الثقافة و السياحة في ولاية سند الباكستانية ويستمر لمدة ثلاثة ايام و يعرض المشاركون فيه احدث انجازاتهم في مجال السياحة باعتبارها صناعة تدر ايرادات كبيرة.

وتشارك في المعرض ثلاث شركات ايرانية و عدد من الشركات الايرانية- الباكستانية المشتركة الناشطة في مجال السياحة لعرض معالم ايران السياحية.

وتهدف الشركات الايرانية المشاركة في المعرض عرض معالم ايران السياحية لباقي دول العالم خاصة باكستان الي جانب عقد اتفاقيات مع الشركات الناشطة في مجال السياحة.

وتعتبر العلاقات الوطيدة بين الشعبين الايراني والباكستاني رصيدا مهما يمكن استثماره في تعزيز العلاقات الثنائية وازدهار التعاون السياحي والثقافي بين البلدين.

انتهي**1110** 1837

